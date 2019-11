Migračné informačné centrum poskytlo takmer 7000 konzultácií

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 1. novembra (TASR) – Na Medzinárodnú organizáciu pre migráciu v Slovenskej republike (IOM SR) sa v roku 2018 obrátilo so žiadosťou o poradenstvo 4550 cudzincov z tretích krajín, a to najmä z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbska, Indie, Iránu a USA.Prostredníctvom Migračného informačného centra (MIC) im poskytli 6763 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR. Vyplýva to z výročnej správy Európskej migračnej siete (EMN) o migrácii a azyle v Slovenskej republike za rok 2018, ktorá je zverejnená na webe IOM SR.Užitočné informácie si cudzinci vyhľadávali i na stránke MIC. V slovenskom, anglickom či ruskom jazyku si ich pozrelo 216.083 osôb, teda takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2017 (125.193 osôb). Služby webovej aplikácie Visa Check pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko a potrebujú vedieť, či potrebujú víza na vstup do SR, využilo 3392 klientov zo 159 krajín.MIC IOM taktiež aktualizovalo brožúru 'Vitajte na Slovensku', ktorá ponúka stručný prehľad základných informácií o Slovensku a praktické rady i upozornenia na povinnosti pre štátnych príslušníkov z tretích krajín. Brožúra je k dispozícii v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku.