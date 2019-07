Migranti v bombardovanom centre začali protestnú hladovku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 9. júla (TASR) - Stovky migrantov v zadržiavacom stredisku na severozápade Líbye, ktoré bolo minulý týždeň terčom bombardovania, začali protestnú hladovku a požadujú, aby ich odsunuli z tejto krajiny. Pre tlačovú agentúru DPA to v utorok uviedol hovorca tohto zariadenia Mahmúd Tawír.Zadržiavacie stredisko pre migrantov v meste Tádžúrá, označovanom za predmestie Tripolisu, zasiahli minulú stredu dva nálety, pričom podľa údajov Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) 53 ľudí zahynulo a ďalších 130 utrpelo zranenia.Približne 365 začalo teraz hladovku v snahe získať od OSN záruky, že stredisko nebude opäť napadnuté. Prítomní migranti po minulotýždňovom bombardovaní nechcú spávať v uzavretých priestoroch a odmietajú tiež presun do iného centra pre obavy, že sa tým predĺži ich cesta do inej krajiny, uviedol Tawír.Líbyjská vláda národnej jednoty, ktorú podporuje OSN, pripísala spomínané nálety znepriateleným silám pod velením poľného maršala Chalífu Haftara. Tie však zodpovednosť odmietli a z bombardovania migrantov obvinili vládu v Tripolise.Haftarove sily začali ešte v apríli ofenzívu s cieľom prevziať kontrolu nad hlavným mestom, ktoré je podľa neho v rukách "teroristov a milícií". Boje o Tripolis si podľa aktuálnych údajov OSN vyžiadali už viac než 1000 mŕtvych, uviedla v utorok tlačová agentúra AP.V čase náletov bolo v stredisku pre migrantov v Tádžúrá zadržiavaných zhruba 600 osôb.Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Chalífa Haftar bojuje proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty, ktorú vedie Fájiz Sarrádž.