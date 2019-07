Migranti zadržiavaní v Líbyi sa dostali do krížovej paľby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 1. júla (TASR) - Eritrejskí migranti v pondelok oznámili, že zariadenie na západe Líbye, kde sú zadržiavaní, sa dostalo do krížovej paľby medzi súperiacimi milíciami.Dvaja migranti pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) povedali, že zo zadržiavacieho zariadenia Gharján, kde sa nachádza takmer 30 migrantov vrátane desiatich chorých na tuberkulózu, ušli stráže. Členovia milícií vtrhli do centra v stredu 26. júna, pod hrozbou použitia zbrane zadržiavali jedného migranta a obvinili ho z podporovania samozvanej Líbyjskej národnej armády (LNA) poľného maršala Chalífu Haftara. Obaja migranti povedali, že tie isté milície sa v nasledujúcich dňoch vrátili a pokúšali sa ich naverbovať ako bojovníkov.Migranti požiadali o pomoc, pretože ich zadržiavaciemu zariadeniu dochádzajú potraviny a voda. Agentúra AP zdokumentovala zlé zaobchádzanie a mučenie migrantov v ďalších takýchto zariadeniach v Líbyi. Migranti si želali ostať v anonymite pre obavy z odvety.