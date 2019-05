Migranti zaútočili na policajtov, ktorí prišli vyzdvihnúť mŕtvu ženu

Nemeckí policajti a migranti stoja pred azylovým centrom, v ktorom našli telo mŕtvej ženy v bavorskom meste 11. mája 2019. Skupina približne 40 rozhnevaných obyvateľov azylového domu bránila policajtom vojsť do budovy a hádzala do nich kamene a nádoby s plynom. Príčina úmrtia nie je známa a polícia ju vyšetruje, uvádza sa podľa DPA vo vyhlásení polície. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 11. mája (TASR) - Príslušníkom nemeckej polície trvalo niekoľko hodín, pokiaľ sa im podarilo zo zariadenia pre migrantov v bavorskom meste Regensburg dostať telo mŕtvej ženy. S odvolaním sa na nemeckú políciu o tom v sobotu informovali agentúry DPA a AP.Skupina približne 40 rozhnevaných obyvateľov azylového domu bránila policajtom vojsť do budovy a hádzala do nich kamene a nádoby s plynom.Polícia v Regensburgu uviedla, že správu o 31-ročnej mŕtvej žene dostali v sobotu ráno. Na miesto však museli dôjsť dodatočné posily z okolitých miest, a do ubytovne sa napokon dostali až zhruba po troch hodinách okolo poludnia.Podľa vyhlásenia polície boli obyvatelia zariadenia mimoriadne rozrušení. Žena mala tri deti vo veku tri až deväť rokov.Príčina úmrtia nie je známa a polícia ju vyšetruje, uvádza sa podľa DPA vo vyhlásení polície.