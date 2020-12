Migrantov z nábrežia hanby presunuli do iných zariadení, dočasný tábor demontovali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2020 (Webnoviny.sk) - Španielske úrady demontovali dočasný tábor na vybavovanie migrantov v meste Arguineguín v juhozápadnej časti ostrova Gran Canaria. Na tomto provizórnom mieste známom ako "nábrežie hanby" niekoľko mesiacov zadržiavali tisíce Afričanov, ktorých v noci na nedeľu presunuli do iných zariadení.Predstavitelia španielskej vlády na Kanárskych ostrovov v pondelok potvrdili premiestnenie všetkých 830 ľudí, ktorí ešte boli súčasťou tábora. V priebehu novembra v ňom bolo takmer 2600 osôb, mnoho z nich iba s prikrývkou a bez možnosti osprchovať sa. Potenciálni žiadatelia o azyl nemali potrebný prístup k právnemu poradenstvu a niektorí boli zadržiavaní omnoho dlhšie ako zákonom stanovené tri dni.Ako v pondelok uviedol zástupca španielskej vlády na tomto súostroví v Atlantickom oceáne Anselmo Pestana, všetkých migrantov z Arguineguínu premiestnili do vojenských zariadení s lepšou infraštruktúrou a hotelov na Gran Canarii a ďalších ostrovoch.V doterajšom priebehu roka sa na súostrovie dostalo loďou alebo bolo zachránených vo vodách Atlantického oceána viac ako 20-tisíc migrantov z Maroka a západoafrických štátov. Oproti vlaňajšku, keď ich bolo 1500, to predstavuje nárast o vyše 1300 %.