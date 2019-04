Migréna prináša do života veľa obmedzení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 7. apríla (TASR) - Migréna je pravidelne sa opakujúca bolesť hlavy, na ktorú nezaberajú bežné analgetiká, prípadne sa napriek nim bolesť zvykne vracať.povedala Gabriela Hurbanová, ktorá žije s migrénou už takmer 40 rokov. Hovorí, že okolie jej chorobu veľakrát nechápalo. Stretla sa s tým u učiteľov v škole, ale tiež u svojich blízkych.priblížila obmedzenia, ktoré jej choroba priniesla do života.tvrdí Gabriela. Veľmi stresujúce je podľa nej pre migrenika cestovanie.rozpráva.Podľa nej je bežné, že ľudia trpiaci migrénou nevedia o tom, že majú migrénu. Ak sa migréna predtým vyskytla v rodine, pacienti si to dokážu spojiť s rodinnou anamnézou. Ale ak v rodine migrenik nie je, zväčša nevedia identifikovať, v čom je problém.povedal pre TASR neurológ Martin Kucharík. Ak je frekvencia záchvatov vysoká a bežné lieky bez predpisu nezaberajú, treba navštíviť lekára, keďže dlhodobé užívanie bežných analgetík môže spôsobiť mnohé nežiaduce účinky i liekovú závislosť.Pre migrénu je podľa lekára typická pulzujúca bolesť, ktorá je približne v 60 percentách prípadov lokalizovaná na jednej strane hlavy. Je sprevádzaná nevoľnosťou, zvracaním, citlivosťou na svetlo a zvuk či nepríjemné čuchové a chuťové vnemy. U približne 20 percent sa pred alebo počas migrény objavujú aj takzvané ložiskové neurologické príznaky, najčastejšie záblesky alebo výpadky v zornom poli, tŕpnutie polovice tváre alebo polovice tela.uviedol Kucharík. Je však veľa liekov, ktoré vedia účinne tlmiť záchvat bolesti alebo sa dajú podávať aj preventívne, aby frekvencia záchvatov nebola taká vysoká.doplnil.Pacientska organizácia Migréna je choroba na svojej webovej stránke uvádza, že spúšťacími faktormi môžu byť napríklad stres, sedavé zamestnanie, fajčenie, zvýšený krvný tlak, bolesti zubov spôsobené kazmi alebo nejakou chorobou. Tiež priveľa kofeínu a alkoholu, najmä červeného vína či niektoré jedlá ako čokoláda, plesňové syry alebo nadbytok citrusových plodov.Gabriela tvrdí, že často čelila kritike od zamestnávateľov, keď neurobila dohodnuté veci či zrušila nejaké stretnutie.pýta sa.konštatuje. Postupne sa naučila spoznať spúšťače svojej migrény.hovorí.uzavrela Gabriela.Pacientska organizácia Migréna je choroba v novembri 2018 spustila informačnú kampaň s rovnakým názvom. Jej cieľom je hovoriť o migréne ako o ochorení, ktorým trpí približne 12 percent svetovej populácie.priblížili zástupcovia organizácie cieľ kampane.Migréna je tretím najčastejším ochorením ľudí stredného veku. Trikrát častejšie postihuje ženy ako mužov. Na rozdiel od klasickej bolesti hlavy sú prejavy migrény intenzívnejšie a jej priebeh je dlhší. Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje migrénu medzi 20 hlavných zdravotných ťažkostí, ktoré vážne zasahujú do života človeka a obmedzujú jeho bežný život. Migréna je aj druhou najčastejšou príčinou chronickej bolesti hlavy u detí. U detí sú tieto bolesti sprevádzané bledosťou, nechutenstvom, bolesťami brucha, vracaním, precitlivenosťou na svetlo a hluk. Postihuje približne tri a pol až päť percent školákov a viac ako 15 percent adolescentov.