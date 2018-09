Mihál: Novela zákona o hlásení pobytu navrhuje daňovú rezidenciu

Na snímke Jozef Mihál. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. septembra (TASR) – Novelu zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu nezaradený poslanec Jozef Mihál spolu s ďalšími predkladateľmi. Podstatou návrhu je zmena princípu rozdelenia podielových daní mestám a obciam a zavedenie daňovej rezidencie občanov. Uviedol to v stredu na spoločnej tlačovej besede s kandidátom na primátora Bratislavy Matúšom Vallom.Ide o zavedenie daňovej rezidencie občanov podľa toho, kde reálne žijú, pracujú. Ak by občan chcel, tak by na mestskom alebo obecnom úrade vyplnil oznámenie o tom, že je daňový rezident príslušnej samosprávy.vysvetlil Mihál, ktorý je podpredsedom mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia. Uviedol, že myšlienka zmeny zákona je z dielne kandidáta Valla, ktorú dopracovali.Pri najbližšom delení podielových daní by tých asi 300 eur, ktoré sa platia na občana, išlo do rozpočtu hlavného mesta, a malo by sa to týkať aj jeho rodiny, dodal Mihál. Zdôraznil, že by išlo o spravodlivejšie rozdelenie podielových daní. V prípade Bratislavy by jej rozpočet mohol získať odhadom ročne viac o 39 miliónov eur, priblížil poslanec.Vallo ďalej konštatoval, že v hlavnom meste je denne o 130.000 ľudí viac, ako uvádzajú oficiálne údaje o trvalom pobyte. Počet žiadostí o prihlásenie na trvalý pobyt, ktoré zaevidovali bratislavské mestské časti za sedem mesiacov tohto roka, bol vyše 9800, uviedol.