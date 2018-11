Mika: Uzatvorili sme knihu kampane a uvidíme, akú knihu otvoríme teraz

Na archívnej snímke Václav Mika. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 10. novembra (TASR) – Je rozhodujúce, že sme zatvorili knihu kampane a teraz uvidíme, akú knihu otvoríme. Či to bude kniha práce od prvého dňa, alebo kniha, ktorá bude skúsenosťou. Skonštatoval to na brífingu Václav Mika (nezávislý) po uzatvorení volebných miestností sobotňajších volieb primátora Bratislavy. Na výsledky spolu so svojím tímom, rodinou, priateľmi a podporovateľmi čaká v jednej z reštaurácií na pravom brehu Dunaja.uviedol Mika, ktorý výsledky komunálnych volieb podľa vlastných slov očakáva so silnými emóciami, ale s pokorou. Boj o dôveru Bratislavčanov považuje za značnú skúsenosť plnú silných emócií, mnohokrát podľa vlastných vyjadrení veľmi ťažkých.poznamenal Mika. Zároveň sa poďakoval obyvateľom hlavného mesta, ktorí prišli voliť a uplatnili svoje volebné právo, ale rozhodovali aj o tom, v akom meste chcú žiť. Tých, ktorí k volebným urnám neprišli, by chcel povzbudiť do budúcna, že to zmysel dáva.Bratislavčania si mohli v sobotu od 7.00 do 22.00 h v komunálnych voľbách voliť primátora z desiatich kandidátov, mestských poslancov z 284 uchádzačov, starostov v 17 mestských častiach z takmer 70 kandidátov a miestnych poslancov z 846 kandidátov. V hlavnom meste bolo v 17 mestských častiach dokopy 53 volebných obvodov a 401 volebných okrskov.