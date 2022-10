Mikas odporúča vo volebnej miestnosti použiť respirátor a pre komisie má aj ďalšie odporúčania

Voliči

26.10.2022 (Webnoviny.sk) -s ochorením COVID-19 , ktorí sú v povinnej domácej izolácii, môžu do piatka do 12:00 požiadať príslušný obecný alebo mestský úrad o prenosnú volebnú urnu. Úrad zabezpečí vyslanie špeciálnej volebnej komisie, ktorá sa musí riadiť odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR Členovia takejto komisie majú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a použiť jednorázové rukavice pri návšteve každého. Zároveň majú právo vyzvaťk prekrytiu nosa aj úst, k dezinfekcii rúk a k použitiu vlastného pera.V prípade, ževlastné písacie potreby nemá k dispozícii, musí ich komisia po každomvydezinfikovať. „Podrobné informácie k podmienkam vyslania špeciálnej volebnej komisie poskytne príslušný obecný/mestský úrad podľa miesta trvalého bydliska," informoval hlavný hygienik Ján Mikas Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti so spojenými voľbami, ktoré budú v sobotu 29. októbra, odporúča vo volebných miestnostiach dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia. „Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a aj chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení," uviedol Mikas.Členom volebných komisií odporúča zabezpečiť dezinfekciu prepred vstupom do volebnej miestnosti, ako aj dezinfekciu na stoloch pre členov volebnej komisie. Vo volebnej miestnosti by mal byť len potrebný početv jednom okamihu, aby sa predišlo zhromažďovaniu osôb na jednom mieste.Všetkým osobám v interiéri Mikas odporúča prekrytie horných dýchacích ciest. Členov komisií vyzýva, aby volebné miestnosti pravidelne vetrali a zabezpečili dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a písacích potrieb. Perá by sa mali dezinfikovať po každom použitía nemali by sa zdieľať medzi sebou. Hlavný hygienik odporúča, aby si prekryli horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom. Do volebnej miestnosti majú vstupovať na vyzvanie, pri čakaní v rade dodržiavať dostatočný odstup. Pred vstupom do volebnej miestnosti a aj po odchode z nej radí vydezinfikovať si ruky. Pri predložení občianskeho preukazu a výzve člena komisie na ukázanie tváre sizloží respirátor a po overení totožnosti si ho môže opäť nasadiť, radí Mikas.