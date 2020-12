Mikas preferuje celoplošný lockdown ako regionálny, Visolajský apeluje na znižovanie mobility ľudí

Situácia sa zhoršuje na celom Slovensku. Povedal to hlavný hygienik SR Ján Mikas pred utorkovým rokovaním Ústredného krízového štábu. Reagoval tak na otázku, čomu pripisuje stúpajúce počty pozitívnych prípadov v Bratislave.

Hodiny pre seniorov majú význam

Môže to byť podľa neho ovplyvnené aj tým, že je zvýšená mobilita, ľudia chodia do obchodných centier a viac sa stýkajú.

Situácii by podľa neho nenapomohlo ani to, ak by sa otvorili reštaurácie. Práve preto má podľa neho teraz význam zachovať nákupné hodiny vyhradené pre seniorov.

„Možno je lepšie teraz opatrenia trochu sprísniť, aby sme mohli lepšie dýchať na Vianoce, ako naopak. Sú veci, ktoré sa dajú sprísniť bez toho, aby mali ekonomický dopad,“ konštatoval infektológ Vladimír Krčméry.

Otázny lockdown

Nejaký spôsob testovania alebo sprísnenia opatrení bude podľa Mikasa pravdepodobne nutný, aby sme nemali plné nemocnice. Hlavný hygienik SR očakáva diskusiu na túto tému aj na rokovaní Ústredného krízového štábu.

Nie je vylúčený ani určitý spôsob lockdownu, pričom by v tejto situácii podľa Mikasa mal väčší význam celoplošný lockdown, a nie regionálny.

Väčšina okresov je totiž červená a v niekoľkých z nich je situácia ešte horšia. „V tomto prípade regionálne lockdowny by nemali až taký efekt,“ vysvetlil.

„Situácia ukazuje, že prísnejšie obmedzenie mobility je nevyhnutné,“ povedal predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

Rovnako potvrdil, že nemocnice sa plnia a upozornil, že nestúpajú len úmrtia na ochorenie COVID-19, ale aj zvyšná celková úmrtnosť. Najrizikovejšie sú podľa neho týždne a dni pred Vianocami, kedy sa ľudia zgrupujú v nákupných centrách.

„Odporúčam ľuďom, aby zbytočne necestovali a nešírili nákazu, lebo sa to týka každého jedného z nás. Nie je to len o tom, čo premiér prikáže Slovákom, ale aj o tom, aby sme sa správali zodpovedne,“ konštatoval.