Mike Pence sa zapojil do boja o prezidentské kreslo, tento krok ho stavia proti Trumpovi

Tretie miesto v prieskumoch

Lojálny zástupca Trumpa

6.6.2023 (SITA.sk) - Bývalý americký viceprezident Mike Pence podal potrebné oficiálne dokumenty a pridal sa k rozrastajúcej sa skupine republikánov, ktorí majú záujem uchádzať sa o prezidentský úrad. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Šesťdesiattriročný Pence by mal formálne spustiť kampaň v stredu v Iowe.Tento krok ho oficiálne stavia proti Donaldovi Trumpovi , s ktorým v rokoch 2017 - 2021 úradoval v Bielom dome. Práve bývalý prezident pritom vedie v prieskumoch verejnej mienky, zatiaľ čo Pence je vo väčšine prieskumov na vzdialenom treťom mieste s podporou v jednociferných číslach.Bývalý guvernér Indiany a kongresman sa pravdepodobne bude stavať do pozície pokračovateľa konzervatívnej agendy Trumpovej administratívy, no bez nepríjemnej záťaže.Pence, ktorý sám seba opisuje ako „kresťana, konzervatívca a republikána, v tomto poradí“, bol väčšinu štyroch rokov ako viceprezident lojálnym zástupcom Trumpa. Po útoku Trumpových podporovateľov na Kapitol z januára 2021 sa však od neho dištancoval.Trump vtedy, okrem iného, tlačil na Pencea, aby zablokoval potvrdenie volebného víťazstva Joea Bidena v Kongrese, a keď sa mu nepodvolil, útočil na neho pre údajný nedostatok odvahy.Niektorí účastníci nepokojov následne pri útoku kričali „obeste Mikea Pencea“ a mnohí Trumpovi lojalisti ho vnímajú ako zradcu.Bývalý viceprezident sa v marci vyjadril, že Trumpovo podporovanie vzbúrencov „v ten deň ohrozilo moju rodinu a všetkých v Kapitole“.