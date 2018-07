Mike Pompeo začne svoje prvé svetové turné vo štvrtok návštevou KĽDR

Mike Pompeo (vľavo) a Kim Čong -un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo navštívi vo štvrtok Severnú Kóreu a v rámci úsilia uviesť do praxe výsledky americko-severokórejského summitu v Singapure tam bude rokovať o denuklearizačných plánoch Pchjongjangu. Oznámila to v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.O celkovo tretej Pompeovej ceste do KĽDR a prvej od historického summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý sa konal 12. júna v neutrálnom Singapure, už niekoľko dní hovorili americké médiá.Pompeo sa v KĽDR podľa Sandersovej stretne so severokórejským vodcom Kim Čong-unom a jeho "tímom". V krajine ostane do soboty.povedala hovorkyňa na tlačovom brífingu.dodala Sandersová.píše sa vo vyhlásení amerického ministerstva zahraničia.Kim sa počas schôdzky s Trumpom v Singapure zaviazal k úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky od USA.Pompeo navštívil v súvislosti s prípravou summitu Severnú Kóreu prvýkrát v apríli ešte ako riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Do Pchjongjangu sa vrátil ako minister zahraničných vecí začiatkom mája.Podľa americkej diplomacie bude Severná Kórea iba úvodným bodom v programe vôbec prvého celosvetového turné, na ktoré sa Pompeo po nástupe do úradu vydáva. Po návšteve severokórejského hlavného mesta Pchjongjang zamieri do Japonska, Vietnamu a Spojených arabských emirátov (SAE). Jeho cesta bude pokračovať do Belgicka. Spoločne s americkým prezidentom Trumpom sa tam zúčastní na summite Severoatlantickej aliancie v Bruseli.