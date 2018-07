Mikelovi pred zápasom s Argentínou na MS uniesli otca, musel mlčať

John Obi Mikel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. júla (TASR) - Kapitán nigérijskej futbalovej reprezentácie John Obi Mikel sa štyri hodiny pred kľúčovým zápasom o postup zo skupiny majstrovstiev sveta v Rusku proti Argentíne dozvedel, že mu v rodnej krajine uniesli otca. Zločinci sa mu vyhrážali tým, že keď to prezradí úradom, zastrelia ho. Tridsaťjedenročný futbalista to zverejnil v utorok.Mikel podľa agentúry AP ďalej uviedol, že túto nepríjemnú udalosť zatajil aj pred svojimi spoluhráčmi a trénermi. Snažil sa na to zabudnúť, aby sa sústredil na dôležitý zápas.uviedol.Nigéria prehrala v Petrohrade tesne 1:2 po góle zo záveru zápasu a nepostúpila tým pádom do osemfinále MS.Mikelovho otca Michaela napokon oslobodili v pondelok na juhozápade krajiny v štáte Enugu. Michaela Mikela uniesli v Nigérii už druhýkrát.