Mikita trpel chronickou traumatickou encefalopatiou, ukázala analýza

Stan Mikita, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 14. septembra (TASR) - Legendárny hokejista Stan Mikita, ktorý daroval svoj mozog na výskumné účely, trpel podľa najnovších zistení chronickou traumatickou encefalopatiou (CTE). Toto neurodegeneratívne ochorenie vzniká v dôsledku opakovaných úrazov hlavy.Slovenský rodák tak okrem demencie s Lewyho telieskami, ktorú mi diagnostikovali ešte v roku 2015, trpel aj ochorením CTE. To je podľa výskumu Bostonskej univerzity tiež spojené s dlhou kariérou v kontaktných športoch.povedal podľa TSN Chris Nowinski, zakladateľ nadácie Concussion Legacy Foundation.Mikita sa narodil 20. mája 1940 v slovenskej obci Sokolče, ktorú neskôr zatopili pri vybudovaní priehrady Liptovská Mara. Do Kanady emigroval v roku 1948 spoločne s tetou a strýkom. Počas dlhej profiligovej kariéry zostal verný iba jednému klubu - všetkých 22 sezón v NHL odohral za Chicago Blackhawks. Je historický líder klubu v počte odohraných zápasov (1394), bodov (1467) aj asistencií (926). V roku 1961 sa radoval zo zisku Stanleyho pohára.V roku 1980 sa stal prvým hráčom Blackhawks, ktorého dres vyvesili pod strop domácej arény. O tri roky neskôr ho uviedli do Hokejovej siene slávy, od roku 2002 je aj člen Siene slávy slovenského hokeja. V dvoch za sebou idúcich sezónach (1966/1967, 1967/1968) získal Trofej Arta Rossa, Hartovu trofej aj ocenenie Lady Byng Trophy. V roku 2017 ho zaradili medzi 100 najlepších hráčov histórie NHL. Zomrel 7. augusta 2018 vo veku 78 rokov.