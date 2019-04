Mikloš: Situácia na Ukrajine sa zlepšuje, verejnosť čakala viac

Na archívnej snímke hlavný ekonomický poradca predsedu ukrajinskej vlády Volodymyra Hrojsmana a bývalý minister financií SR Ivan Mikloš. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Kyjev 20. apríla (TASR) – Na Ukrajine vládne značná nespokojnosť verejnosti, pretože veľké očakávania počas protestov na Majdane a následných prezidentských volieb pred piatimi rokmi sa nenaplnili. Ľudia si vtedy mysleli, že ekonomická a sociálna situácia a tiež boj proti korupcii sa okamžite zlepšia, v rozhovore pre TASR to v Kyjeve uviedol hlavný ekonomický poradca predsedu ukrajinskej vlády Volodymyra Hrojsmana a bývalý minister financií SR Ivan Mikloš.Platy a reálna životná úroveň za posledné tri roky rastú, nespokojnosť však pretrváva.povedal Mikloš. Zdôraznil, že veľkú korupciu sa podarilo za uplynulé obdobie potlačiť.uviedol pripustiac, že sa mohlo urobiť viac.Na Ukrajine majú všetci súčasní aj bývalí politici výrazne vyšší negatívny než pozitívny rating.skonštatoval Mikloš a vysvetlil, že takým kandidátom je najpopulárnejší komik a herec v krajine a zároveň favorit nedeľňajších volieb Volodymyr Zelenskyj.Mikloš pritom s úsmevom poukázal na televízny seriál Služobník národa, kde Zelenskyj hrá to, čo ide v prezidentských voľbách zrealizovať. Hlavnou postavou seriálu je učiteľ, ktorý sa znenazdajky stal prezidentom a vo funkcii bojuje s oligarchickým systémom na Ukrajine.V súvislosti so Zelenským sa v spoločnosti zároveň spája veľká neistota, upozornil bývalý slovenský minister financií. Mnohí Zelenského voliči budú hlasovať zaňho nie preto, že je ich obľúbencom, ale preto, že chcú vyjadriť nespokojnosť s úradujúcim prezidentom Petrom Porošenkom.Súčasná hlava štátu dopláca na nesplnené očakávania, ktoré boli do veľkej miery nereálne.vysvetlil ďalej Mikloš a dodal, že s Porošenkovými ľuďmi sa spájali aj korupčné škandály.Porošenko iste mohol urobiť viac, keďže prezident na Ukrajine má v porovnaní so Slovenskom aj niektoré významné výkonné právomoci, najmä v oblasti zahraničnej politiky, obrany, prokuratúry a súdnictva.zhodnotil Mikloš. Pripomenul, že Porošenko bol aj šéfom najväčšej parlamentnej strany – Bloku Petra Porošenka.uviedol Mikloš.V súvislosti s tým, že dve tretiny voličov stoja za Zelenským, Mikloš upozornil na opakujúce sa obrovské očakávania. Prezident nemôže urobiť všetko sám, pričom nikto si v súčasnosti netrúfa odhadnúť, ako dopadnú jesenné parlamentné voľby, pokračoval bývalý slovenský minister.poukázal Mikloš. Porošenko vo volebnej kampani označuje Zelenského za "bábku" oligarchu Ihora Kolomojského, s ktorým sa spájajú obvinenia, že vykradol vlastnú banku.Súd podľa Mikloša vo štvrtok "neuveriteľne" rozhodol, že znárodnenie Kolomojského Privatbanky po jeho pochybných operáciách bolo nezákonné. Znárodnenie, ktoré bolo podľa slovenského poradcu ukrajinskej vlády ekonomicky aj právne nevyhnutné, stálo daňových poplatníkov niekoľko miliárd eur.objasnil Mikloš. Pred najväčšou bankou v krajine tak stáli iba dve možnosti – zatvorenie alebo znárodnenie, a keďže jej postavenie v ukrajinskom finančnom systéme bolo kľúčové, štát sa rozhodol pre druhú možnosť. Neskorší medzinárodný audit ukázal, že Kolomojskyj a jeho spoločník z banky za desať rokov ukradli 5,5 miliardy dolárov, zdôraznil Mikloš. Kolomojskyj sa preto už dva roky nezdržiava v krajine.Zelenskyj má práve v Kolomojského televízii svoje zábavné programy, používa jeho ochranku a právnikov a s oligarchom sa pravdepodobne aj stretáva.povedal Mikloš s tým, že k takým postavám patrí aj bývalý minister financií Oleksandr Danyľuk. Ten sa k Zelenskému pridal po tom, čo vlani odišiel z vlády po konflikte premiérom Hrojsmanom.