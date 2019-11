MIKLOŠKO: O Slovensko treba aj 30 rokov po Novembri zápasiť

Na snímke František Mikloško. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. november (TABLET.TV) - František Mikloško bol jednou z tvárí Novembra 89, dlhé roky bol potom aktívny aj v politike. V rokoch 1990-1992 bol predsedom parlamentu za Verejnosť proti násiliu. Potom vstúpil do Kresťanskodemokratického hnutia, v ktorom pôsobil do roku 2008. Funkciu poslanca zastával nepretržite do roku 2010 a niekoľkokrát – naposledy tento rok – sa uchádzal aj o post prezidenta.František Mikloško bol pred Novembrom 89 disidentom a aktivistom Tajnej cirkvi. Hoci sa venoval kybernetike, dobrovoľne sa vzdal odbornej kariéry a pracoval ako robotník v rôznych zamestnaniach. Nestrácal vieru, že komunistický režim musí jedného dňa padnúť.povedal František Mikloško v rozhovore pre TABLET.TV.Ani keď prišiel 17. november 1989 a ľudia vyšli na námestia, však nebolo všetko jasné. Organizátori demonštrácií dostávali správy o tom, že sa armáda či milicionári pripravujú na zásah. Udalosti sa vyvíjali veľmi spontánne.“ povedal František Mikloško.Federálny parlament odhlasoval 29. novembra vypustenie článku 4 z Ústavy – práve to bol článok, ktorý Komunistickej strane Československa zabezpečoval mocenský monopol, pretože ju definoval ako vedúcu politickú silu. Podľa Mikloška však kľúčovú úlohu zohrali slovenskí komunisti, pretože návrh na tento krok schválili už na svojom zasadnutí 26. a 27. novembra“ dodal František Mikloško.Podľa jeho názoru sa prejavilo, že na Slovensku nebol veľký podiel komunistov z presvedčenia, čo doložil aj kurióznou príhodou z roku 1968:Ako politik strávil František Mikloško dvadsať rokov v parlamente. Zažil chvíle napätia na jeseň roku 1990, keď vypukli nepokoje a protesty v súvislosti s prijímaním jazykového zákona. Druhý raz to bolo na jar roku 1991, keď vyvolalo vášne odvolanie Vladimíra Mečiara z postu premiéra. Vzopätie nacionalizmu krátko po porevolučnej eufórii ho prekvapilo. Podľa jeho názoru mohlo ísť o fenomén, ktorý bol v spoločnosti vždy prítomný, ale ponúka sa aj iné vysvetlenie.povedal František Mikloško. Ako dodal, s odstupom tridsiatich rokov je tiež jasné, že sa na Slovensku udomácnia potreba hľadať si nepriateľa.povedal František Mikloško v rozhovore pre TABLET.TV, v ktorom spomína aj na politický zápas proti „mečiarizmu“, ale hodnotí tiež súčasné neporozumenie medzi liberálnou a konzervatívnou časťou spoločnosti.Za najväčšie plus Novembra 89 považuje slobodu, za najväčšie mínus chamtivosť.uzavrel rozhovor František MIkloško, ktorý vidí nádej v mladej generácii.