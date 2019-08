Mikroplasty vo vode zrejme nie sú nebezpečné, Svetová zdravotnícka organizácia však žiada výskum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2019 (Webnoviny.sk) - Nezdá sa, že by mikroplasty vo vode v súčasnom množstve predstavovali riziko pre ľudské zdravie. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá zverejnila prvú správu k tejto téme.V nej uvádza, že väčšie i väčšina menších častíc prechádzajú cez ľudský organizmus bez toho, že by ich telo absorbovalo. Zároveň však poukazuje na to, že tieto zistenia sú založené na "obmedzených informáciách" a vyzvala preto na rozsiahlejší výskum tejto problematiky. "Nutne potrebujeme vedieť viac," upozornila WHO.Mikroplasty sú definované ako malé (menej ako 5 milimetrov dlhé) čiastočky akéhokoľvek plastového odpadu. Nachádzajú sa v riekach, jazerách, zásobách pitnej vody i fľaškovej vode.Skúmanie ich prítomnosti vo vode sa začalo len v posledných rokoch, takže dostupné dôkazy sú v tomto smere zatiaľ len obmedzené, pripúšťa WHO.