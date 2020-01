Mikuláš Černák opísal, ako s Lališom pripravovali likvidáciu Róberta Holuba

Roháčovi zlyhal samopal

Lališ si odpykáva doživotie

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Na doživotie odsúdený Mikuláš Černák v stredu ako svedok pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici opísal prípravu likvidácie bossa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba. Tú prichystal Černák s Róbertom Lališom zvaným Kýbel. Okrem Lališa je obžalovaných ďalšími šesť osôb. Černák sa na príprave vraždy Holuba tiež podieľal.Prokurátor im kladie za vinu jedenásť skutkov. Ide o založenie a podporovanie zločineckej skupiny, trestné činy vraždy, nedovolené ozbrojovanie, všeobecné ohrozenie a ďalšie trestné činy.Černák priblížil obdobie polovice roku 1997, keď sa dozvedel od kamaráta z Popradu, že jeho priateľ v Prešove má s Holubom problémy. Neskôr na adresu Holuba pripadli ďalšie sťažnosti od Černákových známych a tak sa rozhodol Holuba zlikvidovať. Pretože v Košiciach Černák nenašiel ľudí, ktorí by mu pri útoku na Holuba pomáhali, oslovil úradujúceho šéfa „sýkorovcov“ Róberta Lališa. Ten mu ponúkol ako strelca Jozefa Roháča. Akciu rozpracovali tak, že Roháč bude mať zbraň a na miesto útoku na Holuba ho povezie Alojz Kromka na motocykli. Miestom útoku sa stalo benzínové čerpadlo na sídlisku KVP v Košiciach. Holuba však Roháč nezastrelil, lebo mu zlyhal samopal.Druhý atentát na Holuba zorganizovali Černák s Lališom na 24. septembra 1997 v Bratislave, kam Holuba i s jeho ľuďmi vylákal Černák. Sedeli v bare hotela Danube, kam prišiel Roháč s parochňou na hlave a s pištoľou prikrytou kabátom prehodeným cez ruku. Na Holuba vypálil viacero rán, ale iba ho ťažko zranil. Zastrelil však jeho ochrankára Štefana Fabiána, ktorý sa šéfa pokúsil brániť. Holuba hospitalizovali v nemocnici na Kramároch, kde ho Roháč zastrelil v noci na 5. októbra 1997. Opäť za pomoci Lališovych ľudí. Za vraždu Holuba dostal Roháč od Černáka pol milióna korún.Pojednávanie sa koná v banskobystrickom ústave na výkon väzby rovnako ako prvý proces s gangom sýkoriek. V ňom iný senát ŠTS poslal na doživotie do väzenia šéfa sýkorovcov Róberta Lališa, jeho kamaráta Ivana Cuppera a Jozefa Roháča. Ďalší sýkorovec Martin Bihári dostal 23 rokov.Alojzovi Kromkovi, prezývanému Čistič, trest neuložili, pretože už predtým za iné vraždy dostal doživotie. Obžalovaní sú aj sýkorovec Juraj Harvan z Bratislavy a príslušník košického podsvetia Ladislav Badó, ktorí si odpykávajú tresty za iné trestné činy. Roháč na aktuálnom pojednávaní so sýkorovcami sa nezúčastňuje a súhlasil, že sa môže konať bez neho. V Maďarsku ho odsúdili na doživotie za trestné činy spáchané na území našich južných susedov.Proces s Róbertom Lališom a ostatnými obžalovanými pokračuje vo štvrtok 30. januára.