Mikulášska nádielka hudby na Gypsy Jazz Festivale

Gypsy Jazz Festival: Milo Suchomel Foto: Divadlo Aréna Foto: Divadlo Aréna

Pozývame vás na dva dni plné skvelej hudby, improvizácií a zážitkov. Predpredaj vstupeniek: v sieti TICKETPORTAL a v pokladni Divadla Aréna:

▪ permanentka

▪ 1. deň festivalu

▪ 2. deň festivalu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. decembra (OTS) - Geniálnu myšlienku spojiť jazz s cigánskou hudbou dostal hudobník Milo Suchomel už pred ôsmymi rokmi. Vďaka tomu, že sám je multižánrový skladateľ a producent, dokázal v programe spojiť zdanlino nespojiteľné a vytvoriť tak netradičný hudobný zážitok.Nie náhodou sa festival odohráva v jednom z najstarších bratislavských divadiel, mieste s čarovnou atmosférou, Divadle Aréna. Od prvého podujatia má každý rok viac a viac fanúšikov a Suchomel sa preto rozhodol, že tento ročník bude špeciálny a ponúkne až dva dni koncertov. Snový jazz a temperamentné gypsy rytmy budú na pravom brehu Dunaja znieť už 6. – 7. decembra 2019.Aj tento rok vystúpia známe slovenské aj svetové mená. Prvý deň sa bude niesť v znamení špeciálnej udalosti, krstu nového albumu Mila Suchomela. Saxofonista s kapelou Milo Suchomel Orchestra uvedie album From My Colours do života spolu s medzinárodným orchestrom a hosťami Petrom Lipom, Martinom Valihorom, Ivanou Bagovou, Vanessou Šarközi a Kristínou Mihaľovou.V sobotu predstaví nové talenty aj známe hviezdy a svoj nový projekt Šalefuky. Na hlavnom pódiu vystúpia AsGuests feat. Klaudius Kováč Trio - Gypsy Tales. Nasledovať bude temperamentný projekt Ján Berky Mrenica jr. Gypsy Jazz SK. Hosťami bude legendárny český jazzman Jiří Stivín, speváčka arménskeho pôvodu Karin Sarkisjan a Marián Čekovský.Famózny český pianista Daniel Bulatkin predvedie na záver festivalu skutočné hudobné divadlo. Slávny hudobník Per Mathisen ho nazval „najväčším talentom, ktorý sa objavil v Európe za veľmi dlhú dobu“ a na pódiu ho doplnia americký bubeník Justin Faulkner, holandská saxofonistka a držiteľka dvoch Grammy Tineke Postma a jazzový kontrabasista Tomáš Baroš.Festival je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINORFestival z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia, BSK, Ars Bratislavensis – grantový program mesta BratislavaMediálni partneri: TV JOJ, Gipsy TV, skjazz.sk, jazz.sk.