Mikulca zrejme čaká ďalšie odvolávanie. S akým dôvodom prišli jeho kritici tentokrát?

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) nevie podľa hnutia Republika zastaviť prúd nelegálnych migrantov na Slovensko. Na najbližšej schôdzi parlamentu preto podajú návrh na jeho odvolanie.Ako povedal v piatok na tlačovej konferencii predseda Republiky Milan Uhrík, uvedomuje si, že pokusov o odvolanie Mikulca už bolo mnoho, no budú to robiť „aj každý týždeň“, pretože minister musí odísť zo svojej stoličky.Poslanci Milan Mazurek Miroslav Suja podľa svojich slov natočili na vlakovej stanici v Holiči nelegálnych migrantov zo Sýrie. Pýtali sa, dokedy chce minister Mikulec čakať a začať situáciu riešiť. Podľa nich je len otázkou času, kedy sa stane nejaká tragédia, znásilnenie, lúpež.„Keď sa niečo stane, zodpovedný bude priamo osobne minister Mikulec,“ vyhlásil Uhrík a dodal, že minister nezvláda svoju funkciu.„Mikulec vie, že tu táto hrozba je a napriek tomu neprichádza už niekoľko týždňov so žiadnym riešením. Štát sa tvári, že sa s tým nedá nič robiť. Okrem výhovoriek sme zatiaľ nepočuli nič,“ povedal Uhrík.