Mikulcovo ministerstvo pripravilo viacero scenárov k situácii na hraniciach, Heger sa preto stretne s Fialom

Hegera

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s migráciou predstavilo viacero scenárov, týkajúcich sa najmä vonkajšej hranice Schengenu. Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) to povedal po rokovaní riadnej štandardnej bezpečnostnej rady.Ide o posilnenie zmiešaných medzinárodných hliadok a zvýšenú prítomnosť Frontexu na srbsko-maďarskej hranici. Doplnil, že požiadal českého premiéra Petra Fialu o stretnutie, ktoré by sa malo uskutočniť vo štvrtok vo večerných hodinách.V rámci stretnutia mu plánuje predstaviť návrhy riešení. To, čo sa aktuálne deje na slovenskej hranici s Českom, podľarozhodne nie je štandard a nemožno takto pokračovať ďalej, keďže sme súčasťou Schengenu.