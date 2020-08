Mikulec dotiahol Sakovej projekt a zaplatí 70 miliónov eur. Nemuseli to podpísať, kritizuje Pellegrini

Rámcové služby s viacerými spoločnosťami

Finančný audit aj analýza činností

5.8.2020 (Webnoviny.sk) - Procesy obstarávania služieb auditu v súvislosti s ministerstvom vnútra sa spustli ešte za ministerky Denisy Sakove j, výsledok však už bol v rukách nového ministra vnútra. Uviedol to na stredajšej tlačovej besede expremiér Peter Pellegrini (vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia ).Ako ďalej povedal, nikto neprikázal ministerstvu, aby s víťazom, ktorý vzišiel zo súťaže, podpísalo zmluvu. Ako agentúra SITA informovala ešte 22. júla, poradenské služby v oblasti auditu by podľa ministerstva vnútra mali vyjsť na 70 miliónov eur bez DPH.„Ak sa aj nejaký proces za našej vlády začal, samozrejme, nikto nemohol nútiť ani ministra ani túto vládu, aby ho dokončila, keď s ním nesúhlasia,“ povedal Pellegrini. Dodal, že vec je kompletne v rukách ministra vnútra Romana Mikulca OĽaNO ). „Nie je ešte ani pár mesiacov pri moci a už podpisujú takéto veci,“ dodal bývalý predseda vlády.Podľa oznámenia na stránke Úradu pre verejné obstarávanie rezort vnútra uzavrel rámcové dohody s viacerými spoločnosťami, ktoré by mu mali poskytovať služby spojené s auditom po dobu 48 mesiacov alebo do vyčerpania spomenutého finančného limitu. Obstarávanie na zabezpečenie audítorských služieb vyhlásilo ministerstvo v lete 2018.„Predmet zákazky tvoria odborné poradenské služby spočívajúce v spracovaní analýz, poskytovaní audítorských, poradenských a konzultačných služieb, vypracovaní, overení, kontrole, posúdení metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícii experta na stretnutiach s tretími osobami a poskytovaní ostatných audítorských a poisťovacích služieb,“ uvádza ministerstvo vnútra.Poskytovatelia odborných poradenských služieb musia pritom podľa požiadaviek rezortu disponovať potrebnými vedomosťami, odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe.Spoločnosťami, ktoré dané podmienky spĺňajú, sú podľa rozhodnutia ministerstva Centire s. r. o., Accept Audit & Consulting, s. r. o., Ernst & Young, s. r. o, Alistiq s.r.o., TPA Audit, s. r. o., beluga s. r. o., Radvise Group, s. r. o., BDO Audit, spol. s r. o., BDO, spol. s r. o., Arthur D. Little s.r.o. a stengl a.s.Vybrané spoločnosti by podľa dohôd mali pre rezort zabezpečiť výkon finančného auditu, identifikáciu problémových oblastí a tiež návrhy nápravných opatrení.Ministerstvo tiež v požiadavkách požadovalo poradenstvo v oblasti analýzy zdvojených činností, identifikácie synergií, identifikácie „neštandardných“ zmlúv a optimalizácie rozsahu nakupovaných služieb a materiálov, poradenstvo a návrh opatrení v oblasti hospodárnosti, audit efektívnosti a účinnosti, personálny audit a optimalizáciu ľudských zdrojov alebo previerku IT a komunikačnej infraštruktúry.„Miestom poskytnutia audítorských služieb a plnenia predmetu dohody je sídlo klienta alebo sídlo audítora, alebo iné miesto, ktoré zmluvné strany dohodou určia, alebo ktoré vyplýva z povahy plnenej veci,“ dodalo ministerstvo.