Mikulec kritizuje Santusovú, vyšetrovanie medializovaných káuz prenáša do politickej roviny

Vyšetrovatelia sú napádaní mediálne

Postupy vyvolali otázniky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Je mimoriadne zarážajúce, že vyšetrovateľka policajnej inšpekcie Diana Santusová prenáša záležitosti vyšetrovania medializovaných trestných káuz do politickej roviny a píše politikom namiesto toho, aby prispela k objasneniu celej situácie svojou súčinnosťou v rámci interných postupov.V reakcii na otvorený list Santusovej adresovaný viacerým politikom to skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Podľa neho nie je prípustné, aby policajt obchádzal svojich nadriadených a takýmto spôsobom spochybňoval vedenie rezortu vnútra a Policajného zboru „Pani Santusová sa obracia na politikov namiesto toho, aby využila na to určený postup a obrátila sa na nadriadeného. Zásadne sa ohradzujem voči tvrdeniam pani Santusovej, ktorá hovorí, že robím rozdiely v zabezpečení jednotlivých tímov, je to nielen lož, ale aj mimoriadna drzosť," povedal Mikulec s tým, že tím, ktorého bola Santusová vedúcou, zriaďoval ešte bývalý riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Adrián Szabó a to aj s adekvátnym zabezpečením.Vyšetrovatelia špecializovaných tímov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sú podľa ministra dlhodobo v ostro sledovaných prípadoch napádaní mediálne aj politicky. Napriek tomu, vždy postupovali v zmysle trestného poriadku, nikdy sa neuchýlili k medializácii informácií a nehľadali politickú pomoc a podporu.„Jedna strana neinformuje politikov, nesťažuje sa a druhá strana zase koná presne opačne. Napriek tomu, že by mala ísť vysvetliť informácie a vyvrátiť pochybnosti," vyhlásil Mikulec.Dočasne poverený šéf inšpekcie Peter Scholtz v tejto súvislosti odmietol tvrdenia o nasadení obrazovo-zvukových prostriedkov na sledovanie vyšetrovateľky Santusovej.„Vzhľadom na to, že postupy vyšetrovateľky vyvolali množstvo otáznikov v rovine zákonnosti a dodržiavania interných postupov dočasne povereným riaditeľom Úradu inšpekčnej služby, bol prijatý súbor opatrení vrátane osobného pohovoru a žiadosti o vyšetrenie na polygrafe (detektor lži, pozn. SITA). Všetky informácie bude možné komplexne vyhodnotiť až po absolvovaní polygrafu vyšetrovateľkou Santusovou," povedal.Dodal, že doteraz sa tak neudialo z dôvodu prekážok na jej strane.