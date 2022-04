Mikulec nemieni poľaviť v boji proti korupcii a systému „našich ľudí“, Fico podľa OĽaNO neprestal šíriť zlobu

) na sociálnej sieti napísalo, že niet lepšieho ocenenia práce ministra vnútra Mikulca, ako pokusy mafie o jeho odvolanie.

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Nech sa stane čokoľvek, v boji proti korupcii a systému „našich ľudí" nepoľavíme. Na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) po tom, čo ho vo štvrtok parlament ani piatykrát na návrh opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) neodvolal z funkcie.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO „Polícia má rozviazané ruky, nie je zneužívaná a ovládaná mafiou. S tým sa bývalý trojnásobný premiér dodnes nedokázal zmieriť, do dnešného dňa neprestal šíriť zlobu a rozvrat,“ uviedlo OĽaNO s tým, že sa nedá zastrašiť a boj proti korupcii nikdy nevzdá.Smer-SD plánuje ďalšie odvolávanie ministra Mikulca. Na tlačovej besede to vo štvrtok oznámil predseda strany Robert Fico . Uviedol, že majú „ďalšie veci“ na odvolávanie ministra vnútra a dôvody podľa Fica nadobúdajú „obludnosť“. „V krátkom čase budeme svedkami ďalšej schôdze na odvolanie tohto človeka, ktorý tam nemá čo robiť. Nemôže na čele ministerstva vnútra stáť zločinec,“ dodal predseda Smeru-SD.