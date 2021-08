Mikulec nepozná obvineného takáčovca Zemana, Fica mu je ľúto a považuje ho za skrachovaného politika

Nevyslyšané prianie

Ficova morálna flexibilita

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec odmieta, že by poznal obvineného takáčovca Mateja Z. a stretával sa s ním. Predseda strany Smer-SD Robert Fico obvinil ministra vnútra, že obvineného Mateja Z. vraj navštevoval a koordinoval s ním policajné výpovede.„Na margo obvinenej osoby pána Z. Nepoznám sa s ním, nikdy sme sa nestretli ani na adrese, kde údajne býva, ani nikde inde. Je to len nevyslyšané prianie poslanca Fica,“ uviedol Mikulec vo vyhlásení, ktoré sprostredkoval tlačový odbor rezortu vnútra.„Poslanec Fico a jeho vyjadrenia sú kapitolou samou o sebe. Každou jednou tlačovou konferenciou mi je ho viac ľúto, ľudsky a úprimne. Do kamier prská bez mihnutia oka jednu konšpiráciu za druhou, spája nespojiteľné a je vidieť, že pritom trpí. Je ukážkovým príkladom skrachovaného politika, ktorého opustili jeho najvernejší, ktorí pochopili, že s ním nie je niečo v poriadku,“ povedal minister vnútra.Podľa neho je veľmi fascinujúce pozorovať Ficovu morálnu flexibilitu a „povedzme, že aj istú odvahu, keď ukazuje prstom na druhých, keď on sám býval u odsúdeného daňového podvodníka Bašternáka a jeho blízke osoby buď sedia vo väzbe, alebo je na ne vydaný zatykač“. Mikulec tvrdí, že je to buď absolútne zúfalstvo, alebo by to chcelo odborné lekárske vyšetrenie.Líder Smeru Fico informoval, že jeho strana nepočká na september, kedy by sa mala konať odložená schôdza parlamentu o odvolaní Mikulca z postu ministra. Smer chce na budúci týždeň v pondelok podať ďalší návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze s rovnakým bodom programu.