Mikulec nevylúčil poslanie ruských stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu, opozíciu skritizoval za šialenstvo okolo S-300

Darovanie S-300

Opozícia klame

10.4.2022 - Slovensko by podľa názoru ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) mohlo Ukrajine poslať aj naše stíhačky MiG-29. Ako však povedal v diskusnej relácii V politike televízie TA3, táto možnosť podľa neho zatiaľ nie je „v hre". „Podľa môjho názoru tu už dávno nemali byť," povedal minister na margo stíhačiek ruskej výroby.Pokiaľ ide o darovanie systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine, podľa ministra to nebolo ľahké rozhodnutie. „Tie názory boli rôzne, ale je veľmi dôležité, že nakoniec to rozhodnutie bolo konsenzuálne," uviedol Mikulec s tým, že niektorí členovia vlády mali v tejto súvislosti otázky, ktoré museli byť zodpovedané.„Aj preto si myslím, že to rozhodnutie v konečnom dôsledku bolo veľmi zodpovedné," skonštatoval minister vnútra.Mikulec v tejto súvislosti označil za klamstvo tvrdenie opozície, že za S-300 nemáme na Slovensku náhradu. Zároveň uviedol, že systém by budúci rok tak či tak musel byť vyradený, pretože Slovensko nemá zabezpečenú dodávku náhradných dielov ani servis systému.„Patriot, ako systém protivzdušnej obrany je oveľa efektívnejší ako S-300, už len tým že dokáže sledovať viac cieľov. Dokonca má viac ako dvojnásobný dosah," dodal Mikulec.