Mikulec o zadržaní Fica: Ak má polícia podozrenia, že došlo k porušeniu zákonov, tak koná

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ak má polícia podozrenia, že došlo k porušeniu zákonov, tak koná bez ohľadu na to, z akého spoločenského a sociálneho spektra je preverovaná osoba.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) tak reagoval na štvrtkové zadržanie predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. Toho zadržala polícia pred začiatkom protestu na Tyršovom nábreží v Bratislave.Mikulec potvrdil, že sa v tejto veci vedie trestné konania a o jeho priebehu a výsledku bude informovať kompetentný policajt tak, aby nedošlo k zmareniu účelu vyšetrovania. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Barbara Túrosová.Pripomenul, že pandemická situácia na Slovensku je vážna. „Žiaľ, aj v predvianočnom období platia opatrenia, ktoré ako celok majú plniť jediný cieľ – chrániť životy a zdravie občanov. Na druhej strane sa usilujeme o to, aby sme všetkým občanom poskytli primeraný životný priestor v súkromnom aj pracovnom živote. Mrzí ma, že niektorí túto situáciu využívajú na spochybňovanie opatrení a vyzývajú ľudí na ich nedodržiavanie," uviedol Mikulec.Dodal, že niet pochýb o tom, že Policajný zbor SR si kontrolou týchto opatrení nezískava priazeň občanov. „O to viac si cením, že koná nestranne, profesionálne a primerane, a preto má moju osobnú podporu," uzavrel Mikulec.