Mikulec ocenil postoj zatknutých záchranárov a ubezpečuje, že polícia nejde proti zdravotníkom

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) ocenil, že sa záchranári postavili proti tomu, aby zo zásahu v utorok 14. decembra vznikla politická téma.Zároveň vo svojom stanovisku zdôraznil, že daný policajný zásah neznamená, že Policajný zbor ide proti zdravotníkom, no zákon však musí platiť pre všetkých.Ubezpečil tiež zdravotníkov, že od začiatku pandémie sú spolu na jednej lodi a podporujú ich v práci. Verí, že najbližšie obdobie prinesie aj priestor na riešenie situácie zdravotníkov.Jeho stanovisko poskytla Barbara Túrosová z tlačového oddelenia ministerstva vnútra.„Naozaj oceňujem, že záchranári túto, pre obe strany nepríjemnú situáciu, zvládli bez zbytočných drám a nesmierne si vážim, že sa okamžite otvorene postavili proti tomu, aby sa z tejto témy urobila téma politická, keďže stále máme na Slovensku politikov, ktorí si percentá naháňajú len takýmto prízemným a úbohým spôsobom,“ konštatoval Mikulec.Rozumie, že roky neriešená situácia záchranárov a zdravotných sestier vyústila do frustrácie zdravotníkov, ktorí sa rozhodli pokojným a slušným spôsobom poukázať na to, že žiadajú o pozornosť a dialóg.Minister však poukázal na to, že od konca novembra vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu platí núdzový stav a s účinnosťou od 10. decembra platí v rámci neho zákaz zhromažďovať sa v počte nad šesť osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.Policajti by podľa neho voči nikomu zo zdravotníkov nezasiahli, ak by takýmto pokojným a slušným spôsobom prišli vyjadriť svoj názor pred Národnú radu SR v čase, keď takýto zákaz neplatí.„Som presvedčený, že táto situácia nebola príjemná ani príslušníkom Policajného zboru, ktorí na mieste zasahovali, o to viac, že zdravotníkov vnímame v tomto náročnom období ako pilier boja proti pandémii a doposiaľ sme práve naopak riešili situácie, kde bolo potrebné ich chrániť,“ povedal.Ako ďalej vysvetlil, zdravotníkov chránia pred fyzickými i verbálnymi útokmi a dohliadajú na nerušený priebeh vakcinácie.Legislatívne boli posilnené aj právomoci policajtov v prípade útokov na zdravotníkov. Dodal, že polícia vyvracia dezinformácie a hoaxy, upozorňuje na dôležitosť očkovania aj dodržiavanie opatrení.