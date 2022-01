Mikulec považuje za dôležité viesť deti k tolerancii už od útleho veku, je dôležité si pripomínať minulosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Je dôležité viesť deti a mládež k tolerancii už od útleho veku. Skonštatoval to minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v súvislosti so štvrtkovým Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu. Spomienkový deň vyhlásila v roku 2005 Organizácia spojených národov. Šéf rezortu vnútra vo svojom profile na sociálnej sieti pripomenul, že práve pred 77 rokmi bol oslobodený najväčší koncentračný tábor Auschwitz , do ktorého deportovali aj tisíce Židov zo Slovenska.„Minulosť už nezmeníme, ale je dôležité si ju pripomínať. Musíme urobiť všetko preto, aby sa takéto zločiny a zverstvá už nikdy viac neopakovali. Nenávisť a predsudky v našej spoločnosti nemôžu mať miesto, k tolerancii je dôležité viesť už od útleho veku deti a mládež, čo je veľká úloha a výzva pre nás dospelých. Je to v našich rukách a každý z nás môže priložiť ruku k lepšej budúcnosti,“ dodal Mikulec.