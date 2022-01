Mikulec prešetrí skartovanie spisov bývalých ŠtB-kov, parlamentný výbor volá po vyvodení zodpovednosti

Dokumentácia mala bádateľský význam

Spisy z najtemnejších čias

Jedinečný zdroj informácií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2022 (Webnoviny.sk) - Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť v pondelok (31. januára) so znepokojením prijal informáciu o skartáciu osobných spisov príslušníkov Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Výbor zároveň v prijatom uznesení odsúdil skartovanie spisov a požiadal ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) o prešetrenie porušenia zákona a vyvodenie dôsledkov.Skartovanie uskutočnili za bývalej vlády v rokoch 2017 a 2018. Archív Ministerstva vnútra SR Nitrianska Streda podal podľa ministra Mikulca návrhy na vyradenie písomností z rokov 1912 až 1937, ktorých súčasťou boli aj osobné spisy bývalých príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) zaradených v zložkách ŠtB.O skartácii malo podľa Mikulca bývalé vedenie rezortu vnútra informáciu. „Skartované spisy mohli mať bádateľský význam pre odhaľovanie činnosti štátnej bezpečnosti,“ povedal poslancom minister.Posudzovanie postupu zamestnancov z hľadiska trestnoprávnej či inej právnej zodpovednosti bývalé vedenie rezortu neurobilo. Mikulec konštatoval, že na základe trestného oznámenia Ústavu pamäti národa (ÚPN) sa začalo trestné konanie.Rezort poskytne všetku dokumentáciu, ktorá sa viaže ku skartácii v rokoch 2017 a 2018. V septembri 2020 nová vláda uložila ministrovi vnútra úlohu zastaviť skartáciu dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek. Systém je podľa Mikulca nastavený tak, aby ďalej k takýmto skartáciám nedochádzalo.Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krupa (OĽaNO) uviedol, že skartované spisy sa týkali ročníkov ľudí, ktorí boli aktívni členovia ŠtB „v najhorších rokoch“, čiže v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia.Zástupca ÚPN Ján Pálffy na otázku, či je možné zdokumenovať priebeh služby príslušníkov ŠtB aj na základe iných zdrojov ako skartovaných spisov, odpovedal, že možné to je.„Na druhej strane, osobná dokumentácia, osobné spisy zachytávali oveľa pestrejšie informácie v službe jednotlivých ľudí a z tohto pohľadu boli určite jedinečným zdrojom a prameňom informácií pre ďalšie historické bádanie,“ uviedol Pálffy.Minister na otázku Anny Zemanovej (SaS), či ľudia, ktorí pôsobili v ŠtB, sú zamestnancami rezortu vnútra, odpovedal, že podľa jeho vedomostí tak je. Poukázal na to, že ľudia, ktorí preukázateľne pracovali pre ŠtB, nemôžu byť držiteľmi bezpečnostnej previerky.