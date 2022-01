Mikulec privítal úsilie francúzskeho predsedníctva riešiť migračnú situáciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) víta úsilie francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ riešiť migračnú situáciu. Vyplýva to zo stretnutia ministra Mikulca s ministrom vnútra Francúzskej republiky Géraldom Darmaninom, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie 26. januára. Informovala o tom Michaela Paulenová z tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR v tlačovej správe.„Návrhy francúzskeho predsedníctva vítame ako pokus o nájdenie cesty. Vždy sme podporovali snahy riešiť migračnú situáciu už v krajinách pôvodu a tranzitu, spolupracovať s nimi v oblasti návratov a readmisií, čo momentálne považujeme za nedostatočné," uviedol minister s tým, že keď sa vyriešia návraty, bude sa ľahšie hovoriť o ďalších otázkach.Mikulec dodal, že Slovensko nepodporuje povinné relokácie, no ideu mechanizmu na báze dobrovoľnosti vníma pozitívne s možnosťou solidárnych opatrení v prospech štátov v prvej línii. Práve zavádzanie kontrol na vnútorných hraniciach by malo byť podľa slov ministra posledným nástrojom použitým len v nevyhnutnom období.