Mikulec si má klesajúcu podporu koalície vyhodnotiť sám, podľa poslancov OĽaNO si však svoju robotu robí dobre

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Klesajúcu podporu koaličných poslancov pri návrhoch opozície na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie by si mal vyhodnotiť samotný minister.Pre agentúru SITA to povedali dvaja poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Andrej Stančík . Tretí oslovený poslanec OĽaNO Dominik Drdul uviedol, že nebude ministrovi odkazovať cez médiá.Vlani v júni hlasovalo proti odvolaniu 72 poslancov a 10 sa zdržalo. O tri mesiace neskôr bolo proti odvolaniu 69 poslancov. Tento rok v marci bolo proti vysloveniu nedôvery 51 poslancov koalície. Päť zákonodarcov zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa zdržalo hlasovania. Poslanci koaličnej strany Sme rodina na hlasovaní neboli prítomní.Tento rok v apríli ministra podržalo vo funkcií 58 poslancov koalície. Poslanci hnutia Sme rodina na hlasovaní neboli prítomní. Predseda hnutia Boris Kollár sa hlasovania zdržal. Rovnako sa zdržali aj piati členovia klubu SaS. Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová nehlasovala.„To si musí vyhodnotiť pán minister sám,“ reagoval na hlasovania predseda parlamentného výboru Krúpa. Rovnakú odpoveď zopakoval na otázku, či by mal odstúpiť z funkcie.Aj poslanec Stančík odpovedal podobne. Doplnil, že nie sú žiadny pokusy o odvolanie ministra z radov koalície, a to je podľa neho dôležité.„V tejto dobe si svoju základnú robotu, ktorou je rozviazanie rúk polícii, robí dobre, Veď vidíme, že polícia koná samostatne či už proti koaličným, alebo opozičným politikom,“ poznamenal. Opakované pokusy opozície zosadiť Mikulca z funkcie Stančík onačil za súčasť „parlamentného opozičného folklóru.“Podľa poslanca Drdula je dôležité, koľko poslancov hlasuje za vyslovenie dôvery, preto toto číslo rozhoduje, či zostane Mikulec ministrom.„Samozrejme, že isté klesajúce alebo stúpajúce trendy počtu poslancov, ktorí sú proti alebo sa zdržia, môžu byť interpretované ako istý signál. V klube sa o tom rozprávame, ak dôjdeme k nejakému záveru, budeme verejnosť informovať spôsobom, ktorý sa nebude dať zameniť za žiadny iný druh odkazu,“ povedal Drdul s tým, že on dlhodobo hlasoval za zotrvanie Miulca vo funkcii.