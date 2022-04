Mikulec vyzdvihol spoluprácu s Europolom, Hamran sa riaditeľke poďakoval za pomoc pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka

Kočner vs. Europol

Pomoc s vyšetrovaním vraždy Kuciaka

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Do budúcnosti by Slovensko uvítalo podporu Europolu aj v oblasti finančného vyšetrovania. Spolupráca by sa mala posilniť aj v kyberkriminalite či iných oblastiach.Vyplynulo to zo stretnutia výkonnej riaditeľky Europolu Catherine De Bolle s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO) a policajným prezidentom Štefanom Hamranom Obe strany sa zhodli na potrebe spolupráce v oblasti hrozieb, ktoré súvisia s vojenskou inváziou Ruska na území Ukrajiny. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Predstavitelia sa zamerali predovšetkým na otázky mandátu Europolu či priority Slovenska pre budúci rozvoj Europolu. Catherine De Bolle poďakovala Slovensku za podporu pri rokovaniach o novom nariadení o Europole.Slová vďaky vyjadrila aj za podporu pri rozhodnutiach v rámci riadiaceho výboru Europolu, ale aj za podporu pred Európskym súdnym dvorom v kauze Kočner vs. Europol.Mikulec poďakoval Europolu za spoluprácu pri vyšetrovaniach v predchádzajúcich rokoch, ale aj pri súčasnej utečeneckej kríze prostredníctvom sekundárnych bezpečnostných kontrol na východnej hranici s Ukrajinou. Zároveň vyjadril podporu pri implementácii posilneného mandátu Europolu.Policajný prezident vyzdvihol spoluprácu s Europolom, predovšetkým v oblasti počítačovej kriminality, drogovej a farmakriminality, finančného vyšetrovania a ďalších.Poďakoval sa za pomoc Europolu na hranici s Ukrajinou, ale aj pri vyšetrovaní vrážd Jána Kuciaka a jeho snúbenice, či za spoluprácu v oblasti boji proti terorizmu.