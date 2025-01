Milan Fiľo v Taliansku uzavrel kontrakt na ďalšiu modernizáciu výroby papiera v Európe

17.1.2025 (SITA.sk) -Partneri uzavreli kontrakt na dve nové linky na rolované výrobky s dodávkou v roku 2025 s možnosťou - opciou dodania ďalšej linky. SHP Group už má v prevádzke 6 konverzných liniek vyrobených firmou Gambini vo svojich závodoch v Slovinskom Sladkom Vrhu, v Harmanci a v Banja Luke. SHP Group investuje v roku 2025 do nových konverzných liniek približne 35 miliónov EUR. "Rokovanie s pánom majiteľom Gambinim bolo konštruktívne a veľmi priateľské. Naše vzťahy sú na základe dlhodobej spolupráce pevné a spoľahlivé, preto spoločnosť Gambini považujeme za správneho partenra pre naše investičné zámery v Európe,” uviedol po stretnutí prezident ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Spoločnosť SHP Group, popredný producent hygienického papiera v regióne strednej a východnej Európy, tiež pripravuje projekt vedúci k ďalšej modernizácii svojich závodov. "Pripravujeme nákup dvoch nových strojov na výrobu papiera s dvojitou šírkou pre závody na Slovensku a v Bosne a Hercegovine, ktorých cieľom je nahradiť existujúce zariadenia, zvýšiť kapacitu po raste dopytu, investovať do ďalšieho zlepšovania kvality a tým upevniť svoju pozíciu na trhu. Celkové investície presiahnu 100 miliónov EUR,” povedal generálny riaditeľ SHP Group Richard Žigmund.SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom 290 miliónov EUR. V štyroch výrobných závodoch SHP Group ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis