Milan Lučanský a spol. z kauzy Judáš idú do väzby.

Vo väzbe je už druhý policajný prezident. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu pre prípravné konanie Pamela Záleská rozhodla, že Milan Lučanský, dvaja vysokí funkcionári Slovenskej informačnej služby a policajní vyšetrovatelia zadržaní v kauze Judáš nemôžu byť vyšetrovaní na slobode, lebo by mohli ovplyvňovať svedkov. Ide o Borisa Beňu, Petra Gašparoviča, Mariána Kučerku, aj Ladislava Vičana.

Spis už teraz poskytuje množstvo dôkazov o tom, že keď boli vo funkcii, ovplyvňovali títo funkcionári z SIS i polície aj prípady a záležitosti, ktoré ich z titulu funkcie nemali čo zaujímať. Bežne sa stretávali aj s podozrivými osobami a hovorili im o prípadoch, v ktorých boli tieto osoby podozrivé.

Rozhodnutie o väzbe nie je právoplatné, všetci obvinení podali sťažnosť. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel.

Vyzradené odposluchy

Keď za Beňom z SIS prišiel Ľudovít Makó aj s Františkom Böhmom a spýtali sa ho, či je pravda, že je Böhm odpočúvaný tajnou službou, tak im to námestníkom informačnej služby potvrdil a odpočúvanie sa potom zastavilo. Böhm bol v tom čase predstaviteľom Takáčovcov, ktorý sa pohyboval v blízkosti tajných služieb.

Beňa sa súdu snažil predostrieť svoju verziu, prečo tak konal. Nadprácu však spravil aj v prípade, keď Makóovi povedal, že je podozrivý z prípravy vraždy vyšetrovateľa NAKA. Práve už bývalý riaditeľ kriminálneho úradu Finančnej správy Makó začal po zadržaní políciou v septembri vypovedať o pomeroch v bezpečnostných zložkách.

Beňa je obvinený aj z vydierania majiteľa firmy Bopal, kde trestný čin úplne odmieta.

Jeho obhajca Daniel Lipšic oznámil, že už nie je námestníkom Slovenskej informačnej služby. Riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský ho postavil mimo službu. Beňa Špecializovaný trestný súd informoval aj o tom, že si podá žiadosť o odchod do civilu.

„Vo vzťahu ku skutkom, ktoré sa týkajú vyzradenia utajovaných skutočností a nasadeným odposluchom uvádzal okolnosti, za ktorých k tomu prišlo. Vo vzťahu k skutku vydierania vinu odmieta a tá je založená len na jednej domnienke jedného svedka, domnienka, usudzovanie,“ povedal Lipšic.

Beňa podľa Lipšica vysvetľuje vyzradenie odposluchov tak, že už to bolo aj tak prezradené zo strany krajského súdu. „Preto ten odposluch ukončili, lebo bol prezradený.“

Dar pre Kučerkovú

Do väzby ide aj vyšetrovateľ Marián Kučerka, ktorý je obvinený z prijímania úplatku.

Denník N zistil, že jeho manželka Katarína Kučerková, ktorá je prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry, vložila na svoj účet v decembri 2017 dar 350-tisíc eur. Vyplýva to z jej majetkového priznania zverejneného na stránke Generálnej prokuratúry. Nasledujúci rok si bez hypotéky zaobstarala rodinný dom a pozemok v hodnote 450-tisíc eur. Kučerku sa v piatok zastal predseda Smeru Robert Fico. Na tlačovej besede zverejnil podanie Kučerkovej, ktorá obviňuje dvoch prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šúreka a Ondreja Repu, že pri vypočúvaní jej manžela používali sadistické metódy. Fico sa s ňou stotožnil a na tlačovke za seba zavesil gestapácke kabáty.

Bernard Slobodník vypovedal, že Kučerkovi napríklad odovzdal 25-tisíc eur za to, že nebudú vyšetrovať synovca exministra Petra Žigu, ktorý je podozrivý z karuselových podvodov. Peniaze na úplatok mal podľa Slobodníka dať podnikateľ Norbert Bödör.

Prokurátor Kysel povedal, že kvôli Kučerkovým obvineniam sa prokurátori Repa a Šúrek vzdali dozoru v tejto veci a ešte cez týždeň začal prípad dozorovať on. „Nezachytil som žiadne výhrady po výsluchu vyšetrovateľom, ani po dnešnom úkone. Nemám žiadnu vedomosť o tom, že by spisoval zápisnicu, ku ktorej by bol donútený,“ povedal Kysel.

Prokurátor tiež vyhlásil, že preskúmajú Kučerkov majetok, aj Kučerkovej dar.

Súd sa musel vysporiadať nielen s komplikovanými výsluchmi obvinených, ale aj s tým, že Lučanský oznámil, že jeho manželka mala po návrate z Chorvátska pozitívny test na koronavírus. Lučanský mal test negatívny, aj tak by však mal byť v karanténe. Súd ho nakoniec vypočul tak, že Lučanský sedel vo vedľajšej miestnosti a vypovedal cez telemost. Tak si vypočul aj rozhodnutie o tom, že ide do väzby.

Súd ešte v sobotu rozhodol, že vo väzbe budú vyšetrovaní aj bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech a bývalý riaditeľ útvaru zvláštnych policajných činností Jozef Rehák. V kauze je obvinený aj Norbert Bödör, ale ten už je vo väzbe od leta v kauze Dobytkár.