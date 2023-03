Milan Škriniar nebude hrať proti Luxembursku ani Bosne a Hercegovine

Poškodenie medzistavcovej platničky

Vyrovnal sa Škrtelovi

22.3.2023 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti začnú boje o účasť na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku bez kapitána Milana Škriniara Dvadsaťosemročného stopéra talianskeho klubu Inter Miláno trápia problémy s chrbtom, pre ktoré nenastúpi vo štvrtkovom úvodnom zápase kvalifikácie proti výberu Luxemburska v Trnave ani v nedeľňajšom dueli proti mužstvu Bosny a Hercegoviny v Bratislave.Tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona zatiaľ neoznámil, kto ho v nominácii nahradí.Podľa lekára slovenského národného tímu Zsolta Fegyveresa absolvoval Škriniar vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré odhalilo poškodenie medzistavcovej platničky. V rámci liečby podstúpil fyzioterapiu, dostal lieky aj infúzie, ale ani to mu nepomohlo.„Jeho stav sa zhoršoval a teraz má bolesti aj v pokoji, ktoré vyžarujú do nohy. Momentálne preto nie je v takom stave, aby nám pomohol v najbližších zápasoch. Ďalší postup je konzultácia s neurochirurgom," objasnil Fegyveres vo videu na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Čerstvý štvornásobný Futbalista roka na Slovensku si pre spomenuté problémy nemohol prevziať ocenenie osobne. Viac ho mrzí to, že si nezahrá v úvode kvalifikácie.„Necítim sa veľmi dobre. Bohužiaľ, nie som schopný pomôcť mužstvu v nasledujúcich dvoch zápasoch. Prišiel som len pozdraviť chlapcov a zaželať im veľa šťastia. Budem pokračovať v liečbe v Miláne, aby som bol čo najskôr fit a mohol som byť plnohodnotne zaťažovaný," povedal Škriniar, ktorý nakrátko pricestoval na reprezentačný zraz do Senca.Škriniar mal úspešný rok 2022, s Interom získal Taliansky pohár aj superpohár. Napriek tomu očakával, že v ankete SFZ uspeje stredopoliar Stanislav Lobotka „V kútiku duše som veril, že sa mi podarí obhájiť prvenstvo, mal som vydarenú uplynulú sezónu. Myslel som si však, že Futbalistom roka sa stane Stanko. Predsa len má skvelú formu," priznal rodák zo Žiaru nad Hronom, ktorý sa so štyrmi prvenstvami v ankete vyrovnal Martinovi Škrtelovi . „Veľmi ma to teší. Veď som sa dotiahol na takú legendu slovenského futbalu akou je práve Martin. Uvidíme, ako to bude ďalej so mnou v tejto ankete pokračovať," doplnil Škriniar.Milan Škriniar verí v úspešný vstup Slovákov do kvalifikácie o postup na ME 2024. „Ja aj chlapci veríme, že by sme mohli byť úspešní a veľmi si želám, aby nám verili aj fanúšikovia. Dúfam, že túto kvalifikáciu odštartujeme dobre, čo bude veľmi dôležité, keďže máme dva domáce zápasy. Veľmi dobré by bolo ich zvládnuť s dvomi výhrami. Súperi sú, samozrejme, ťažkí, ale som presvedčený, že tréner so svojím realizačným tímom mužstvo veľmi dobre pripravia. Ja sa, žiaľ, týchto stretnutí priamo na ihrisku zúčastniť nemôžem, budem ich obe sledovať iba ako divák. Pokiaľ mi to môj zdravotný stav dovolí a lekári ma pustia, budem sa snažiť prísť chlapcov povzbudiť priamo na štadión. Veľmi si želám, aby ich prišlo podporiť čo najviac fanúšikov, budú ich pomoc potrebovať. Toto mužstvo má moju plnú podporu a ja som presvedčený, že oba tie súboje zvládne víťazne," dodal skúsený obranca.