Milanová a poslanci OĽaNO skritizovali RTVS, ktorá si k téme konfliktu na Ukrajine pozvala Čarnogurského (video)

Podľa Krúpu nejde o objektivitu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dôkaz tendenčnosti RTVS

Ľudia potrebujú počuť pravdu a fakty

23.2.2022 - Poslanci za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) kritizujú Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) pre pozvanie Jána Čarnogurského k téme konfliktu na Ukrajine.Informoval o tom Matúš Mandrák z mediálneho tímu hnutia OĽaNO. Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) pred rokovaním vlády uviedla, že dáva v súvislosti s danou vecou podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu.Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) podotkol, že Čarnogurský je členom Valdajského diskusného klubu a šéfom Slovensko-ruskej spoločnosti.Obe platformy podľa Krúpu slúžia Putinovmu režimu pre šírenie proruských dezinformácií, ktoré následne preberajú dezinformačné médiá. „Pozývanie takýchto ľudí do diskusií a úmyselné podsúvanie kremeľského naratívu sa nedá nazvať objektivitou,“ konštatoval Krúpa.Podľa člena európskeho výboru parlamentu Andreja Stančíka (OĽaNO) ide o dôkaz tendenčnosti, s ktorou RTVS pristupuje ku konfliktu na Ukrajine.Stančík tvrdí, že Čarnogurský si svoju politickú kariéru skompromitoval účasťou na protestoch extrémistov a nekritickým obdivom k Vladimírovi Putinovi. Aj keď považuje za dôležité, aby v RTVS zaznievali rôzne názory, nemalo by to byť na úkor pravdy.Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO) varoval pred ďalším šírením dezinformácií vo verejnoprávnej RTVS.„Ide o mimoriadne nebezpečné tendencie. V čase eskalácie konfliktu u našich východných susedov potrebujú občania počuť pravdu a fakty. Vedenie spravodajstva na čele s Vahramom Chuguryanom však dlhodobo razí teóriu, že objektivita znamená zverejniť každý názor, a teda aj očividné lži. Pravdu vyvažuje bludmi. Ich cieľom je, aby sa diváci i poslucháči stratili v spleti informácií a dezinformácií. Ako predseda mediálneho výboru musím varovať, že takéto personálne obsadenie verejnoprávneho média môže mať v čase hroziacej vojny ďalekosiahle dôsledky,“ zdôraznil.