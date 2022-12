Milanová je jediný minister kultúry, ktorý nepožiadal o dve percentá finančných zdrojov, kritizuje Laššáková

Rozpočet sa nehýbe

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - V rámci reštartu slovenskej kultúry po pandémii ochorenia COVID-19 sa dalo urobiť všetko inak. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) a exministerka kultúry Ľubica Laššáková (Hlas-SD) v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.„Ja som si žiaden reštart nevšimla. Zamerala som sa však na to, čo je veľmi dôležité, a to sú financie. Veľmi pozorne som sledovala návrh štátneho rozpočtu vlani aj tento rok. Som veľmi nepríjemne prekvapená až sklamaná, že rozpočet rezortu kultúry sa nehýbe," tvrdí Laššáková.Poslankyňa si ďalej myslí, že umelci pociťujú absolútnu apatiu, keďže v súčasnosti sa nedožadujú svojich práv tak hlasno, ako počas jej vedenia ministerstva kultúry.„Je to ťažko vysvetliteľné. Istá časť umelcov môže byť spokojná," konštatovala Laššáková.Exministerka kultúry zároveň uviedla, že ešte v roku 2020 nastavili parametre, ktoré boli určené na rozpočet či na veľké investičné akcie. Tieto parametre sa však podľa Laššákovej neposunuli ani o jeden milimeter.„V kultúre by sme ľahšie dýchali, keby súčasná šéfka rezortu Natália Milanová (OĽaNO) nebola jediným ministrom kultúry, ktorý nepožiadal o možné dve percentá finančných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR," myslí si poslankyňa.„Keby Milanová požiada o tieto financie, mohli sme mať podľa Laššákovej dokončený hrad Krásna Hôrka i ďalšie investičné akcie," vysvetlila exministerka kultúry.Poslankyňa ako členka parlamentného výboru pre kultúru a médiá tvrdí, že výbor bol zo začiatku straníckym orgánom, no v súčasnosti podľa nej členovia a poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti pochopili, že sa dá na rezort kultúry zatlačiť.