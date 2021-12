Milanová podporuje Matovičove očkovacie poukazy pre seniorov, pomôžu aj kultúre

Peniaze sa v čiernej diere nestratia

Milanová presadzuje povinné očkovanie

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Päťstoeurové očkovacie poukazy pre seniorov sú pomocou aj pre kultúru. Uviedla to na sociálnej sieti ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).Vysvetlila, že 500 miliónov eur, ktoré sú na toto opatrenie vyčlenené, sa vráti späť do „najviac ubolených“ sektorov slovenskej ekonomiky a kultúry.„Mrzí ma, že sa celá téma scvrkla iba na sumu 500 eur a ešte sa to javí, akoby zaočkovaní mali dostať hotovosť. Nie je to tak. Peniaze sa nestratia v čiernej diere,“ doplnila Milanová. Zdôraznila, že štát prirodzene kompenzuje straty tým, ktorí znova nemôžu pracovať, či podnikať.Iba za rok 2020 boli náklady s pandémiou a finančnou pomocou zhruba 4,8 miliardy eur. To je zhruba 1100 eur na každého dospelého. „To pre niektorých nie je žiaden problém, ale zrazu 500 eur určených pre najviac pandémiou postihnuté gastro, cestovný ruch a najmä kultúru, tak to problém je,“ napísala.Šéfka rezortu kultúry sa netají tým, že podľa nej by bolo najlepším riešením pandémie povinné očkovanie.„Keďže na povinnom očkovaní zatiaľ celospoločenská zhoda chýba, stále sme v situácii, keď sa každý spôsob zvýšenia počtu očkovaných počíta,“ pokračovala s tým, že iné krajiny idú cestou pomerne tvrdého a drahého znevýhodnenia neočkovaných. „My sa naopak snažíme zvýhodniť očkovaných, aby ich bolo čo najviac, lebo práve kvôli neočkovaným kolabujú nemocnice a zbytočne zomierajú ľudia,“ uzavrela.