Milanová pripravuje „kovidové“ dotácie pre kultúru, mimovládky vo výzve ministerstva žiadajú vyše milión eur

Musia sa zapísať do evidencie

Peniaze dostanú do konca mesiaca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2021 -Ministerstvo kultúry SR pripravuje výzvu pre poskytovanie „kovidových“ dotácií pre osoby pracujúce v kultúrno-kreatívnom priemysle. Ako priblížila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) na štvrtkovej tlačovej konferencii, aj túto výzvu pripravuje „korona tím“ na jej rezorte. Dodala, že súčasťou konzultačného tímu sú aj ľudia z kultúrneho sektora, a to Hudobná únia Slovenska či Klub nezávislých divadiel.Milanová uviedla, že jednou z nevyhnutných podmienok na podanie žiadostí o dotáciu bude zápis žiadateľa do Evidencie profesionálnych umelcov alebo iných profesionálov v kultúre, ktorý zastrešuje Fond na podporu umenia (FPU). Podotkla, že aj administratívny proces bude mať na starosti práve FPU a ich registračný systém. Z daného dôvodu vyzvala ľudí, ktorí pracujú v kultúrno-kreatívnom priemysle, aby sa čo najskôr zapísali do tohto zoznamu.Ministerka tiež na tlačovej konferencii oznámila, že do výzvy pre mimovládky pôsobiace v oblasti kultúry sa zapojilo 81 subjektov, spolu žiadajú o 1,5 milióna eur. Ide o pomoc Ministerstva kultúry SR pre neziskový sektor v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Ministerka dodala, že sú pripravení vyhovieť všetkým oprávneným žiadateľom.Neziskové organizácie majú na zapojenie sa do výzvy ešte dva týždne. Prihlásiť sa môžu tie, ktorých medziročný príjem z kultúrno-kreatívnej činnosti klesol minimálne o 30 percent. Výška dotácie sa pohybuje od 2-tisíc do 50-tisíc eur. Záujemcovia nájdu informácie o výzve na stránke ministerstva.Ministerka 17. marca podpísala kladné posúdenia prvých žiadostí. Ide napríklad o subjetky Projekt Fórum, Art Gallery, občianske združenie Človečina či Modrá nota. Žiadatelia by mali mať peniaze do konca mesiaca.