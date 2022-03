Milanová: Slovenskí operátori vylúčia vysielanie Russia Today a agentúry Sputnik zo svojich ponúk (video)

Závažná a priama hrozba

Milanová poďakovala operátorom

3.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí operátori vylúčia vysielanie Russia Today a agentúry Sputnik zo svojich ponúk. Informovala o tom ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) odvolávajúc sa na nariadenie Európskej únie (EÚ), ktoré je účinné od stredy večera. Vladimír Putin totiž podľa ministerky vedie systematickú medzinárodnú kampaň zameranú na manipuláciu a skresľovanie faktov s cieľom posilniť ruskú stratégiu destabilizácie svojich susedných krajín, EÚ a jej členských štátov.Milanová poukázala na to, že propaganda sa uskutočňuje práve prostredníctvom vysielania Russia Today a agentúry Sputnik pod neustálou kontrolou vedenia Ruskej federácie.„Takéto praktiky predstavujú závažnú a priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť SR. Vzhľadom na závažnosť situácie a v reakcii na konanie Ruska pristupujeme k ďalším reštriktívnym opatreniam s cieľom urýchlene prerušiť vysielanie týchto médií v priestore EÚ," vysvetlila ministerka kultúry.Tieto opatrenia by sa mali zachovať až do ukončenia agresie voči Ukrajine a dovtedy, „kým Ruská federácia a jej pridružené médiá neprestanú vykonávať propagandistické akcie proti Únii a jej členským štátom".Z informácií, ktoré má Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) k dispozícii k štvrtku, k ukončeniu retransmisie sporných ruských kanálov pristúpili podľa ministerkiných slov už všetci veľkí slovenskí operátori.Viacerí tak spravili proaktívne z vlastnej iniciatívy hneď po vypuknutí konfliktu, ďalší, vrátane menších poskytovateľov, reagovali na základe sobotňajšej tlačovej správy RVR, ktorou tento postup uvítala, podporila a dala do právnych súvislostí. Russia Today podľa informácií RVR mala alebo stále má v ponuke približne desiatka slovenských operátorov.„Chcela by som poďakovať Rade pre vysielanie a retransmisiu a jej zamestnancom, ktorí okamžite poskytli podporu operátorom. Poďakovanie patrí aj tým slovenským operátorom, ktorí už minulý týždeň dobrovoľne pristúpili k vyradeniu ruskej propagandy z ponuky,” dodala Milanová.