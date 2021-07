Milanová: Slovensko sa chce vydať cestou, ktorá na kultúrnych podujatiach navýši počty zaočkovaných ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Navýšiť počty divákov na kultúrnych podujatiach v prípade zaočkovaných ľudí je cesta, ktorou sa chce Slovensko vydať. Pred stredajším rokovaním vlády to povedala ministerka kultúry Natália Milanová Na otázku, kedy by mohlo prísť v tejto oblasti k zmene však nevedela odpovedať, keďže podľa jej slov mutujúci variant koronavírusu neustále mení svoje podoby.„Kultúrny semafor má jasné zadefinované predvídateľné ukazovatele. Nedovolím si tvrdiť, že momentálne dokážeme presadiť to, aby boli tie počty nejako menené. Zatiaľ ostávame na tom, čo je v kultúrnom semafore zadefinované," ozrejmila Milanová. Zdôraznila, že je dôležité, aby zaočkovanosť populácie Slovenska dosiahla úroveň minimálne 70 percent, aby sa aj kultúre „ľahšie rozbiehalo".