Milanová víta finančnú pomoc Maďarska, krajina prispeje na obnovu kostolov na južnom Slovensku

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) víta finančnú pomoc Maďarska pri obnove sakrálnych pamiatok na juhu Slovenska. Ako povedala pred stredajším rokovaním vlády, nepovažuje to za hanbu a nevníma to ani ako zásadný problém. V rezorte sa budú podľa jej slov v budúcnosti snažiť, aby mali balík finančných prostriedkov na tieto účely väčší.„Na druhej strane, bolo by vhodné, keby medzinárodné a susedské pomoci boli vždy konzultované vopred a nedozvedali by sme sa o nich z diplomatických nót," dodala Milanová.Maďarská vláda pošle na obnovu kostolov na južnom Slovensku viac ako štyri milióny eur. Kabinet maďarského premiéra Viktora Orbána v tejto veci nebude spolupracovať so slovenskou vládou, ale iba s cirkvami.