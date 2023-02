Milanovej ministerstvo organizuje konferenciu o slobode médií, tvoriť ju budú štyri tematické panely

Bezpečnosť novinárov

Štyri tematické panely

6.2.2023 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR organizuje medzinárodnú konferenciu o slobode médií. Cieľom je poukázať na témy týkajúce sa slobodných médií, ktoré sú pilierom slobodnej spoločnosti, informovala na tlačovej besede ministerka kultúry Natália Milanová Na konferencii by sa mali zúčastniť napríklad zástupcovia Reportérov bez hraníc či zástupcovia Investigatívneho centra Jána Kuciaka. Prítomný by mal byť i syn zavraždenej maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Konferenciu plánujú na 20. februára v priestoroch starej budovy Národnej rady SR v Bratislave.Termín ani obsah konferencie nie sú náhodné. „Z úcty k Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, ktorí boli zavraždení pred piatimi rokmi, sme sa usilovali vyhnúť akémukoľvek priamemu prepojeniu na ich spomienku, lebo si myslíme, že je to náležité," uviedla Milanová. Dodala však, že témy konferencie budú súvisieť s tým, čo sa im stalo.„Žiaľ, ani po piatich rokoch od brutálnej vraždy Jána Kuciaka sa nám nepodarilo zabezpečiť bezpečnosť novinárov, a splatiť tak dlh, ktorý voči nim máme," dodala šéfka rezortu kultúry. Konferencia Media Freedom 2023 sa uskutoční pod záštitou Media Freedom Coalition, ktorej súčasťou je i Slovensko. Usiluje sa o presadzovanie slobody médií, ako aj bezpečnosti tých, ktorí pôsobia v mediálnom prostredí.Ako doplnil štátny tajomník Radoslav Kutaš , konferencia by sa mala mať štyri tematické panely. Témami budú napríklad strategické žaloby proti účasti verejnosti na informovaní o veciach verejného záujmu, čiže žaloby smerované proti médiám s cieľom odstrašiť ich od informovania o určitých témach.Ďalšie panely sa budú zaoberať napríklad i významom a ochranou redakčnej nezávislosti, ale aj samotnou ochranou novinárov. Investigatívne centrum Jána Kuciaka by v rámci konferencie malo po prvýkrát odprezentovať výsledky výskumu, ktorý rezort inicioval. Dosiaľ chýbali dáta, napríklad aj o tom, aký je rozsah online útokov na novinárov.Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu registrovať online na stránke konferencie. Registrácia je možná do naplnenia kapacity. Konferencia bude v slovenskom aj anglickom jazyku, zaistené bude simultánne tlmočenie. Rezort kultúry na stránke priebežne dopĺňa informácie o podujatí i vystupujúcich.