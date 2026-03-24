 Utorok 24.3.2026
 Meniny má Gabriel
 24hod.sk    Z domova

24. marca 2026

Milanovej sa nepozdáva plytvanie v Správe rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR, poukázala na podozrivé zákazky – VIDEO


Tagy: bývalá ministerka kultúry

Hnutie Slovensko upozorňuje na podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami v rámci Správy rezortných zariadení



24.3.2026 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko upozorňuje na podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami v rámci Správy rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR. Podľa bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej organizácia, ktorá mala priniesť úspory, vykazuje opak.


"Ministerka rada hovorí o efektivite, centralizácii a úsporách. Táto organizácia však nemá so šetrením nič spoločné, skôr pôsobí ako bankomat na vyťahovanie peňazí zo štátneho rozpočtu," uvádza Milanová.

Kontrakt vo výške takmer 12 miliónov eur ročne


Organizácia vznikla vo februári 2025 a podľa Milanovej získala kontrakt vo výške takmer 12 miliónov eur ročne. "Pre porovnanie, takéto financie nemá ročne ani trojsúborové národné divadlo v Košiciach s takmer 80-ročnou históriou," doplnila.

Milanová poukazuje aj na rozsiahle využívanie externých služieb. "Verejné obstarávanie, účtovníctvo, mzdy aj právne služby zabezpečujú externé firmy. Len právne služby stáli 490-tisíc eur, účtovníctvo takmer 180-tisíc eur a verejné obstarávanie 60-tisíc eur," uviedla exministerka kultúry.

Podozrivé zákazky


Za mimoriadne podozrivé označuje viaceré konkrétne zákazky. "Máme tu 35-tisíc eur za jednu tlačovú správu, predražený pozemok za takmer 2 milióny eur či nákup nábytku za 250-tisíc eur do už zariadeného kaštieľa. Jedna spálňa stála 66-tisíc eur a klavír na svadby 60-tisíc eur," uviedla.

Upozornila aj na prípady, keď práce neboli dodané alebo boli výrazne predražené. "Projekt zhodnotenia depozitárov nebol dodaný ani tri mesiace po zaplatení. Nové statické posudky v martinskom skanzene boli takmer identické s predchádzajúcimi, no stáli dvojnásobok," hovorí.

Podľa Milanovej organizácia zároveň rastie, zatiaľ čo iné inštitúcie šetria. "Počet zamestnancov sa zvýšil z ôsmich na 21. Kým iné organizácie prepúšťajú, táto sa rozširuje a investuje státisíce eur do rekonštrukcií, okien či vzduchotechniky," dodala.

Hnutie Slovensko preto podáva podnet na príslušné kontrolné orgány. "Máme podozrenie na porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, finančnej kontrole, verejnom obstarávaní aj slobodnom prístupe k informáciám," hovorí Milanová.

Systémový problém


Poslanec NR SR Igor Dušenka označil zistenia za systémový problém. "Tento zoznam predražených a zbytočných nákupov je len špičkou ľadovca. Nejde o jednorazové zlyhanie, ale o modus operandi fungovania tejto organizácie," uviedol. Podľa neho organizácia funguje bez riadnej kontroly. "Vymýšľajú spôsoby, ako nehospodárne nakladať s financiami a ako ich bez súťaže prihrať svojim známym," dodal.

"Otázkou prevencie je v tomto prípade jediné – zrušenie tejto príspevkovej organizácie. Ak tak neurobíme, o pol roka bude tento zoznam dvojnásobný. Vyzývame ministerku, aby tento neefektívny a zbytočný úrad zrušila," uzavrel Dušenka.


Zdroj: SITA.sk - Milanovej sa nepozdáva plytvanie v Správe rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR, poukázala na podozrivé zákazky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalá ministerka kultúry
