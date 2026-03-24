Utorok 24.3.2026
Meniny má Gabriel
24. marca 2026
Milanovej sa nepozdáva plytvanie v Správe rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR, poukázala na podozrivé zákazky – VIDEO
Hnutie Slovensko upozorňuje na podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami v rámci Správy rezortných zariadení
24.3.2026 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko upozorňuje na podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami v rámci Správy rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR. Podľa bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej organizácia, ktorá mala priniesť úspory, vykazuje opak.
"Ministerka rada hovorí o efektivite, centralizácii a úsporách. Táto organizácia však nemá so šetrením nič spoločné, skôr pôsobí ako bankomat na vyťahovanie peňazí zo štátneho rozpočtu," uvádza Milanová.
Organizácia vznikla vo februári 2025 a podľa Milanovej získala kontrakt vo výške takmer 12 miliónov eur ročne. "Pre porovnanie, takéto financie nemá ročne ani trojsúborové národné divadlo v Košiciach s takmer 80-ročnou históriou," doplnila.
Milanová poukazuje aj na rozsiahle využívanie externých služieb. "Verejné obstarávanie, účtovníctvo, mzdy aj právne služby zabezpečujú externé firmy. Len právne služby stáli 490-tisíc eur, účtovníctvo takmer 180-tisíc eur a verejné obstarávanie 60-tisíc eur," uviedla exministerka kultúry.
Za mimoriadne podozrivé označuje viaceré konkrétne zákazky. "Máme tu 35-tisíc eur za jednu tlačovú správu, predražený pozemok za takmer 2 milióny eur či nákup nábytku za 250-tisíc eur do už zariadeného kaštieľa. Jedna spálňa stála 66-tisíc eur a klavír na svadby 60-tisíc eur," uviedla.
Upozornila aj na prípady, keď práce neboli dodané alebo boli výrazne predražené. "Projekt zhodnotenia depozitárov nebol dodaný ani tri mesiace po zaplatení. Nové statické posudky v martinskom skanzene boli takmer identické s predchádzajúcimi, no stáli dvojnásobok," hovorí.
Podľa Milanovej organizácia zároveň rastie, zatiaľ čo iné inštitúcie šetria. "Počet zamestnancov sa zvýšil z ôsmich na 21. Kým iné organizácie prepúšťajú, táto sa rozširuje a investuje státisíce eur do rekonštrukcií, okien či vzduchotechniky," dodala.
Hnutie Slovensko preto podáva podnet na príslušné kontrolné orgány. "Máme podozrenie na porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, finančnej kontrole, verejnom obstarávaní aj slobodnom prístupe k informáciám," hovorí Milanová.
Poslanec NR SR Igor Dušenka označil zistenia za systémový problém. "Tento zoznam predražených a zbytočných nákupov je len špičkou ľadovca. Nejde o jednorazové zlyhanie, ale o modus operandi fungovania tejto organizácie," uviedol. Podľa neho organizácia funguje bez riadnej kontroly. "Vymýšľajú spôsoby, ako nehospodárne nakladať s financiami a ako ich bez súťaže prihrať svojim známym," dodal.
"Otázkou prevencie je v tomto prípade jediné – zrušenie tejto príspevkovej organizácie. Ak tak neurobíme, o pol roka bude tento zoznam dvojnásobný. Vyzývame ministerku, aby tento neefektívny a zbytočný úrad zrušila," uzavrel Dušenka.
Zdroj: SITA.sk - Milanovej sa nepozdáva plytvanie v Správe rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR, poukázala na podozrivé zákazky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kontrakt vo výške takmer 12 miliónov eur ročne
Podozrivé zákazky
Systémový problém
