Milánske kluby AC a Inter predstavili finálne návrhy na nový štadión

Štadión San Siro. Foto: San Siro Foto: San Siro

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 26. septembra (TASR) - Milánske futbalové kluby AC a Inter vo štvrtok zverejnili dva užšie návrhy na nový štadión. Ten by mal stáť na mieste súčasného stánku Giuseppeho Meazzu.Jeden návrh prezentovala architektonická spoločnosť Populous, ktorá sa inšpirovala miestnou svetoznámou gotickou katedrálou. Druhý ponúkla americko-talianska firma Manica and Sportium. V jej vízii by stavba obsahovala dva prepletené kruhy symbolizujúce spoluprácu oboch konkurenčných klubov.Náklady na nový štadión vyčíslili na 1,2 miliardy eur.citovala prezidenta AC Miláno Paola Scaroniho agentúra DPA počas predstavovania konceptov projektu.