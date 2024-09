Miliardár Isaacman v rakete firmy SpaceX opäť vyštartoval na obežnú dráhu (foto)

10.9.2024 (SITA.sk) - Americký miliardár Jared Isaacman v utorok vo vesmírnej lodi spoločnosti SpaceX Elona Muska opäť vyštartoval na obežnú dráhu s cieľom uskutočniť prvý výstup súkromnej osoby do vesmíru. Náklady na let tentoraz čiastočne znáša aj firma SpaceX, keďže technologický podnikateľ sa podieľa na vývoji a testovaní úplne nových skafandrov.Isaacman spolu s inžinierom a pilotom odštartoval na palube rakety SpaceX Falcon 9 z Floridy. Výstup do vesmíru je naplánovaný na štvrtok, čiže v polovici päťdňového letu.Rovnako ako predchádzajúce lety astronautov SpaceX aj tento sa skončí v mori pri pobreží Floridy. Spoločnosť SpaceX a Isaacmanom spoločne zaplatili vývoj skafandra a súvisiace náklady, povedal William Gerstenmaier, viceprezident SpaceX.„Ešte som nebol na svete, keď ľudia kráčali po Mesiaci. Určite by som chcel, aby moje deti videli ľudí, ako kráčajú po Mesiaci a Marse a ako sa odvažujú ďalej a skúmajú našu slnečnú sústavu,“ povedal 41-ročný Isaacman pred štartom.