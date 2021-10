Miliardár Křetínský zvažuje kúpu podielu vo West Hame United, už je väčšinovým vlastníkom Sparty Praha

Český miliardár Daniel Křetínský údajne zvažuje kúpu 27-percentného podielu v anglickom futbalovom klube West Hame United. Ten je účastníkom Premier League a pôsobia v ňom aj českí hráči Vladimír Coufal, Tomáš Souček a Alex Král.

odľa webu The Athletic by mal neskôr svoj podiel v londýnskom mužstve zvýšiť. Od jari 2019 je Křetínský väčšinovým vlastníkom českého tímu AC Sparta Praha

Ak by aj naďalej zostal v tejto pozícii, podľa pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA) by sa nemohol stať väčšinovým majiteľom iného klubu v Európe.

Podiel vo významnom klube

Bude to bomba

28.10.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa uvedeného zdroja sa už dlhšie špekuluje o tom, že Křetínský by mohol získať menšinový podiel v niektorom z významných klubov, pravdepodobne z Veľkej Británie.Už v roku 2017 sa objavili dohady, že by mohol získať klub FC Southampton . Podľa britskej televíznej stanice Sky by Křetínský mal uvedený podiel vo West Hame United získať za približne 700 miliónov libier, čo je v prepočte takmer 830 miliónov eur.V júni 2021 niekdajší športový riaditeľ Sparty Praha a aj bývalý šéf Futbalovej asociácie ČR Miroslav Pelta avizoval, že Křetínský zvažuje kúpu menšinového podielu v istom poprednom európskom futbalovom klube. Pelta vtedy uviedol, že to "bude bomba".West Ham United od roku 2010 vlastní dvojica podnikateľov David Sullivan a David Gold, pod ich krídlami je 51,1 resp. 35,1 percenta akcií klubu.