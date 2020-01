Miliardár pôjde do väzenia, pokúsil sa prepašovať obraz od Picassa a predať na aukcii (video)

Hlava mladej ženy

Nedostal povolenie

17.1.2020 (Webnoviny.sk) - Španielskeho miliardára a zberateľa umenia odsúdili na 18 mesiacov väzenia za to, že sa pokúsil prepašovať do zahraničia obraz od Pabla Picassa a predať ho na aukcii. Jaime Botín okrem toho dostal pokutu 52,4 milióna eur a musel sa vzdať vlastníctva diela v prospech Španielska. Proti verdiktu sa môže odvolať.Obraz s názvom Hlava mladej ženy, ktorý Španielsko považuje za národný poklad, má hodnotu zhruba 26 miliónov eur. Picasso ho namaľoval v roku 1906 počas svojho ružového obdobia. Dielo skonfiškovali španielske úrady z Botínovej jachty na Korzike v roku 2015. Podľa prokurátorov ho chcel predať na aukcii v Londýne.Osemdesiattriročný Botín, ktorý je vnukom zakladateľa banky Santander, čelil obvineniam z pašovania umeleckého diela za to, že ho vzal z "národného územia bez povolenia".Akékoľvek umelecké dielo, ktoré je staršie ako 100 rokov je v Španielsku považované za natoľko dôležité, aby bolo zaregistrované ako národný poklad.To znamená, že ich majitelia musia požiadať o povolenie na odvoz z krajiny, píše spravodajský portál BBC. Botín, ktorý obraz kúpil v roku 1977 v Londýne, však takéto povolenie nedostal.Podľa BBC je nepravdepodobné, že Botín skončí za mrežami, keďže prvopáchatelia nenásilných trestných činov sa v Španielsku obyčajne vyhnú väzeniu, ak majú tresty nižšie ako dva roky.Keďže je obraz majetkom štátu, dostalo ho do úschovy Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía v Madride. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.