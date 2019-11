Milionár Safádí odmietol ponuku stať sa libanonským premiérom

Saad Harírí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 17. novembra (TASR) - Bývalý libanonský minister financií a vplyvný podnikateľ Muhammad Safádí odmietol ponuku stať sa predsedom libanonskej vlády. Vo svojom vyhlásení zo soboty uviedol, že za súčasných okolností je ťažké vytvoriť "harmonickú" vládu. Vyjadril nádej, že do funkcie sa vráti doterajší premiér Saad Harírí.Harírího demisia bola jednou z hlavných požiadaviek demonštrantov, ktorí proti vládnucej elite protestujú od 17. októbra. Harírí pod ich tlakom odstúpil 29. októbra.Demonštranti, ktorí požadujú v krajine radikálne reformy, ostro kritizovali nomináciu Muhammada Safádího do funkcie predsedu vlády už v piatok, keď informácia o tom prenikla na verejnosť.Demonštranti žiadajú, aby sa v krajine konali predčasné voľby a aby do nich úradovala vláda technokratov úplne nezávislých od vládnucich strán.V nedeľu sú naplánované ďalšie protesty odporcov vlády vo viacerých mestách po celej krajine s cieľom udržať tlak na vládnucu elitu.V sobotu Libanon brázdil. Cieľom tejto iniciatívy je prelomiť geografické a konfesionálne bariéry v rámci Libanonu a prekonať traumy občianskej vojny (1975 - 1990), ktorá sa začala práve útokom na autobus. Ten sa potom stal symbolom konfliktu a rozporu medzi komunitami.Agentúra AFP informovala, že veľvyslanectvo USA v Libanone v sobotu vyhlásilo, že podporuje protesty, ktoré v krajine prebiehajú od 17. októbra.uviedlo veľvyslanectvo na svojom twitterovom účte.